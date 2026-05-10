रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: RUB निर्माण के चलते ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, बाड़मेर-हरिद्वार समर स्पेशल ट्रेन शुरू

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: RUB निर्माण के चलते ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, बाड़मेर-हरिद्वार समर स्पेशल ट्रेन शुरू
गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बाड़मेर-हरिद्वार समर स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है.
Published : May 10, 2026 at 8:06 PM IST
जैसलमेर: गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जहां पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बाड़मेर-हरिद्वार समर स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर समदड़ी-लूनी रेलखंड पर रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण कार्य और जयपुर मंडल में तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनों के संचालन पर असर भी पड़ेगा. यात्रियों को एक ओर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी तो दूसरी ओर कुछ रेलसेवाएं रद्द, रेगुलेट और आंशिक रूप से रद्द रहेंगी.
सोमवार से दौड़ेगी बाड़मेर-हरिद्वार समर स्पेशल: जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गर्मियों में हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती है. इसे देखते हुए रेलवे ने बाड़मेर-हरिद्वार-बाड़मेर के बीच द्वि-साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 04811 बाड़मेर-हरिद्वार समर स्पेशल 11 मई से 16 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को संचालित होगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04812 हरिद्वार-बाड़मेर स्पेशल 12 मई से 17 जुलाई तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. दोनों दिशाओं में ट्रेन कुल 20-20 फेरे लगाएगी.
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यह ट्रेन बाड़मेर से सुबह 4.15 बजे रवाना होकर बायतु, बालोतरा, समदड़ी और लूणी होते हुए सुबह 8.40 बजे जोधपुर पहुंचेगी. यहां दस मिनट ठहराव के बाद 8.50 बजे आगे रवाना होगी. इसके बाद मेड़ता रोड, नागौर, नोखा, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, बठिंडा और अंबाला कैंट होते हुए अगले दिन सुबह 4.10 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में हरिद्वार से यह ट्रेन सुबह 5.15 बजे रवाना होकर सहारनपुर, अंबाला, बठिंडा, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर होते हुए रात 2.30 बजे जोधपुर पहुंचेगी तथा वहां से 2.40 बजे रवाना होकर सुबह 7.30 बजे बाड़मेर पहुंचेगी.
24 स्टेशनों पर ठहराव: इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव मार्ग के 24 प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा. इनमें गोटन, लालगढ़, लूनकरनसर, पीलीबंगा, मंडी डबवाली, संगरिया और धुरी जैसे स्टेशन भी शामिल हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए गए हैं, जिनमें एक सेकंड एसी, छह थर्ड एसी, पांच स्लीपर, चार जनरल तथा दो गार्ड कोच शामिल हैं. रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का समय और स्थिति एक बार जरूर जांचने की अपील की है.
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आरयूबी निर्माण से कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा समदड़ी-लूनी रेलखंड पर दुदिया-दूंदाड़ा स्टेशनों के बीच स्थित कई समपार फाटकों पर रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण कार्य कराया जाएगा. इसके लिए विभिन्न तिथियों में ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई रेलसेवाओं का संचालन प्रभावित रहेगा. ट्रेन संख्या 14893 भगत की कोठी-पालनपुर रेलसेवा 17, 22 और 29 मई तथा 7 और 14 जून को रद्द रहेगी. इसी प्रकार 14894 पालनपुर-भगत की कोठी रेलसेवा 11, 18, 23 और 30 मई तथा 8 और 15 जून को रद्द रहेगी. इसके अलावा ट्रेन संख्या 74841 भगत की कोठी-भीलड़ी और 74842 भीलड़ी-भगत की कोठी रेलसेवा 17 एवं 29 मई को रद्द रहेगी.
निर्माण कार्य के चलते ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस 29 मई और 14 जून को जोधपुर-लूणी रेलखंड पर 30 मिनट तथा 17 मई को 45 मिनट तक रेगुलेट रहेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 74842 भीलड़ी-भगत की कोठी रेलसेवा 22 मई एवं 14 जून को भीलड़ी से एक घंटे देरी से रवाना होगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 54814 बाड़मेर-जोधपुर रेलसेवा 14 जून को अपने निर्धारित समय से एक घंटे देरी से प्रस्थान करेगी.
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लीलण सुपरफास्ट चार दिन फुलेरा तक ही चलेगी: जयपुर रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी जरूरी सूचना जारी की गई है. जयपुर मंडल में कनकपुरा यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते जैसलमेर-जयपुर-जैसलमेर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12 मई से 15 मई तक फुलेरा और जयपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 12467/12468 लीलण सुपरफास्ट इन चार दिनों में जैसलमेर से चलकर केवल फुलेरा तक ही संचालित होगी. फुलेरा से जयपुर के बीच यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना होगा. इसी प्रकार जयपुर से जैसलमेर जाने वाली ट्रेन भी फुलेरा से ही संचालित की जाएगी. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और संशोधित समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
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