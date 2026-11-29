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बेजुबानों की भूख मिटाने के लिए ग्रीनमैन ने बेच दी अपनी बाइक और ड्रोन, बाड़मेर में पहुंचे चारे से भरे दो ट्रक

चारे से भरा ट्रक ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: बारिश की कमी के चलते जिले में अकाल जैसे हालात बन गए हैं. ऐसे में बेजुबान पशुओं के सामने चारे-पानी का संकट खड़ा हो गया है. इस संकट में बेघर एवं बेसहारा गोवंश की मदद के लिए ग्रीनमैन नरपतसिंह आगे आए हैं.नरपतसिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से गौसेवा मुहिम शुरू की. इस मुहिम को लोगों का भरपूर सहयोग मिला और जनसहयोग से दो ट्रक चारे की व्यवस्था हो गई है. सबसे खास बात यह है कि नरपतसिंह ने इस मुहिम की शुरुआत खुद से की. उन्होंने अपनी बाइक और ड्रोन कैमरा बेचकर प्राप्त राशि को इस पुनीत कार्य में लगाया. इसके बाद जनसहयोग से दो ट्रक चारा जुटाया गया.

ग्रामीणों ने सराहा ग्रीनमैन का प्रयास: स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अकाल की वजह से बेजुबान गोवंश के चारे-पानी का संकट गहरा गया है. ऐसे संकट के बीच ग्रीन डेजर्ट संस्थान के नरपतसिंह राजपुरोहित का प्रयास सराहनीय है. उनकी इस मुहिम से आमजन जुड़कर आगे बढ़कर गोवंश के लिए मदद को सामने आए, जिसके चलते दो गाड़ी चारे की व्यवस्था हुई है. इससे इन बेजुबान पशुओं को काफी राहत मिलेगी.