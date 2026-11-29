बेजुबानों की भूख मिटाने के लिए ग्रीनमैन ने बेच दी अपनी बाइक और ड्रोन, बाड़मेर में पहुंचे चारे से भरे दो ट्रक
ग्रीनमैन ने कहा कि यह पहल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक संवेदना, सहयोग और जीवदया की भावना का परिणाम है.
Published : November 29, 2026 at 3:52 PM IST
बाड़मेर: बारिश की कमी के चलते जिले में अकाल जैसे हालात बन गए हैं. ऐसे में बेजुबान पशुओं के सामने चारे-पानी का संकट खड़ा हो गया है. इस संकट में बेघर एवं बेसहारा गोवंश की मदद के लिए ग्रीनमैन नरपतसिंह आगे आए हैं.नरपतसिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से गौसेवा मुहिम शुरू की. इस मुहिम को लोगों का भरपूर सहयोग मिला और जनसहयोग से दो ट्रक चारे की व्यवस्था हो गई है. सबसे खास बात यह है कि नरपतसिंह ने इस मुहिम की शुरुआत खुद से की. उन्होंने अपनी बाइक और ड्रोन कैमरा बेचकर प्राप्त राशि को इस पुनीत कार्य में लगाया. इसके बाद जनसहयोग से दो ट्रक चारा जुटाया गया.
ग्रामीणों ने सराहा ग्रीनमैन का प्रयास: स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अकाल की वजह से बेजुबान गोवंश के चारे-पानी का संकट गहरा गया है. ऐसे संकट के बीच ग्रीन डेजर्ट संस्थान के नरपतसिंह राजपुरोहित का प्रयास सराहनीय है. उनकी इस मुहिम से आमजन जुड़कर आगे बढ़कर गोवंश के लिए मदद को सामने आए, जिसके चलते दो गाड़ी चारे की व्यवस्था हुई है. इससे इन बेजुबान पशुओं को काफी राहत मिलेगी.
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कोई बेजुबान भूखा न रहे: ग्रीनमैन नरपतसिंह ने बताया कि थार क्षेत्र में बारिश की कमी के कारण पशुओं के लिए चारे और पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है. विशेषकर बेघर गोवंश के पास भोजन की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है. ऐसे में समाज के सहयोग से यह गौसेवा अभियान शुरू किया गया है, ताकि कोई भी बेजुबान जीव भूखा न रहे.
जनसहयोग से जारी रहेगी गौसेवा मुहिम: ग्रीनमैन ने कहा कि यह पहल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक संवेदना, सहयोग और जीवदया की भावना का परिणाम है. सोशल मीडिया पर की गई अपील पर लोगों ने जिस विश्वास और सेवाभाव के साथ सहयोग दिया, उसी की बदौलत दो ट्रक चारा जरूरतमंद गोवंश तक पहुंच सका. उन्होंने कहा कि हमारी ग्रीन डेजर्ट संस्थान का संकल्प है कि जनसहयोग से गौसेवा की इस मुहिम को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि थार की धरती पर कोई भी बेजुबान जीव भूख और प्यास से परेशान न हो.
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