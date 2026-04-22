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दहेज में पैसे-गाड़ी नहीं, दूल्हे और बारातियों को दिए परिंडे, ग्रीनमेंन नरपत सिंह राजपुरोहित ने पेश की मिसाल

नवदंपती जोड़े का कहना है कि जीव दया के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर मजबूत पहल की आवश्यकता है.

दूल्हा और दुल्हन ने स्वीकार किए परिंडे
दूल्हा और दुल्हन ने स्वीकार किए परिंडे (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 7:36 AM IST

3 Min Read
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बाड़मेर : आज के आधुनिक युग में जहां एक ओर शादियो में बड़े आयोजन किए जाते हैं. दिखावे के लिए दहेज में गाड़ी, पैसे आदि दिए जाते हैं, वहीं बाड़मेर के पर्यावरण प्रेमी ग्रीनमेंन नरपत सिंह राजपुरोहित ने अपनी भतीजी की शादी में जीव-दया का संदेश दिया है. उन्होंने दूल्हे समेत बारातियों को परिंडे भेंट कर बेजुबान पक्षियों के नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प दिलाया.

ग्रीनमेन नरपतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि उनकी भतीजी अंजू कंवर की शादी में दहेज में पक्षियों के लिए पानी के 501 परिंडे दिए हैं. उम्मीद है कि हमारी यह पहल युवाओं को प्रेरित करेगी और युवाओं को पर्यावरण से जोड़ेगी. नवदंपती जोड़े का कहना है कि जीव दया के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर मजबूत पहल की आवश्यकता है. हमारे लिए जीवन में इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था.

ग्रीनमेंन नरपत सिंह राजपुरोहित (ETV Bharat Barmer)

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दहेज के रूप में मिट्टी के परिंडे भेंट किए : ग्रीनमेन की इस अनूठी पहल ने भतीजी के विवाह आयोजन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जीव-दया के एक बड़े अभियान में बदल दिया. ग्रीनमैन नरपत सिंह ने अपनी भतीजी अंजू कंवर राजपुरोहित के विवाह पर सदियों से चली आ रही दहेज प्रथा को सिरे से नकारते हुए ऐसा कार्य किया जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है. उन्होंने भौतिक वस्तुओं और धन-दौलत के स्थान पर दहेज के रूप में मिट्टी के परिंडे भेंट किए. इस पहल का मुख्य उद्देश्य तपती गर्मी में बेजुबान पक्षियों, विशेषकर विलुप्त होती गौरैया को जीवनदान देना है.

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दोनों परिवारों का पूरा समर्थन : दूल्हे प्रवीण सिंह राजपुरोहित और दुल्हन अंजू कंवर ने इस अनूठी भेंट को न केवल सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि असली संपत्ति भौतिक सुख-सुविधाएं नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और नेक संस्कार हैं. इस ऐतिहासिक पहल के दौरान दोनों परिवारों का पूरा समर्थन देखने को मिला. इस दौरान दुल्हन पक्ष दादोसा हिरसिंह, दुर्गसिंह, करणसिंह, पिता बलवंत सिंह, काका खुमान सिंह, नाना लालसिंह मावा, भाई भवानीसिंह, दूल्हा पक्ष में दूल्हे के पिताजी अचल सिंह, भाई नरपत सिंह, हरिसिंह और कोजराज सिंह ने इस पहल की सराहना की.

ग्रीनमेंन नरपत सिंह राजपुरोहित ने भेंट किए 501 परिंडे
ग्रीनमेंन नरपत सिंह राजपुरोहित ने भेंट किए 501 परिंडे (ETV Bharat Barmer)

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दूल्हे के भाई कोजराज सिंह ने बताया कि यह बहुत अच्छी पहल है. हमने सहर्ष परिंडे स्वीकार किए हैं. स्थानीय शिक्षाविद प्रेमसिंह राजपुरोहित ने कहा कि दहेज के लिए कन्याओं की हत्या की भी घटनाएं सुनने को मिलती है. ऐसे मे इन दोनों परिवारों का बहुत ही सराहनीय कदम है. ये केवल एक परिवार या समाज का नहीं बल्कि पूरे देश में जीव दया ओर पर्यावरण को लेकर संदेश है.

बारातियों को दिए गए परिंडे
बारातियों को दिए गए परिंडे (ETV Bharat Barmer)

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GREENMAN NARPAT SINGH RAJPUROHIT
BIRD FEEDERS AS WEDDING GIFT
दूल्हे और बारातियों को दिए परिंडे
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BAARATIS GIVEN BIRD FEEDERS

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