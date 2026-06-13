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सरकारी शिक्षक ने पूरा किया वादा, 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाली 3 छात्राओं को करवाई हवाई यात्रा

तीनों छात्राओं के साथ शिक्षक ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर : जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक की प्रेरणादायक पहल सामने आई है. यहां शिक्षक ने अपनी घोषणा को हकीकत में बदलते हुए तीन मेधावी छात्रों के हवाई यात्रा के सपने को साकार किया है. जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाबुबेरा में कार्यरत स्टेट आबादी शिक्षक जगदीश प्रसाद बिश्नोई ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए एक अनोखी पहल की. उन्होंने सत्र 2025-26 के दौरान घोषणा की थी कि कक्षा 12वीं में 90 फीसदी या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वे अपनी निजी आय से हवाई यात्रा करवाएंगे. शिक्षक जगदीश प्रसाद की इस घोषणा ने ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल के विद्यार्थियों के भीतर पढ़ाई के प्रति नया उत्साह भर दिया. अहमदाबाद से बेंगलुरु तक हवाई यात्रा : जब परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो विद्यालय की छात्राएं हर्षिता, गीता और शांति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 फीसदी से अधिक अंक हासिल किया. इसके बाद शिक्षक जगदीश प्रसाद बिश्नोई ने अपने वादे के अनुसार इन तीनों छात्राओं के हवाई यात्रा के सपने को पूरा करते हुए 12 जून की शाम को अहमदाबाद से बेंगलुरु तक हवाई यात्रा करवाई. लगभग ढाई घंटे की इस उड़ान ने छात्राओं के जीवन में एक यादगार अनुभव से जोड़ दिया. सरकारी शिक्षक ने पूरा किया वादा (ETV Bharat Barmer)