सरकारी शिक्षक ने पूरा किया वादा, 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाली 3 छात्राओं को करवाई हवाई यात्रा
तीनों छात्राओं को 12 जून की शाम को अहमदाबाद से बेंगलुरु तक हवाई यात्रा करवाई गई.
Published : June 13, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 10:11 AM IST
बाड़मेर : जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक की प्रेरणादायक पहल सामने आई है. यहां शिक्षक ने अपनी घोषणा को हकीकत में बदलते हुए तीन मेधावी छात्रों के हवाई यात्रा के सपने को साकार किया है. जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाबुबेरा में कार्यरत स्टेट आबादी शिक्षक जगदीश प्रसाद बिश्नोई ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए एक अनोखी पहल की. उन्होंने सत्र 2025-26 के दौरान घोषणा की थी कि कक्षा 12वीं में 90 फीसदी या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वे अपनी निजी आय से हवाई यात्रा करवाएंगे. शिक्षक जगदीश प्रसाद की इस घोषणा ने ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल के विद्यार्थियों के भीतर पढ़ाई के प्रति नया उत्साह भर दिया.
अहमदाबाद से बेंगलुरु तक हवाई यात्रा : जब परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो विद्यालय की छात्राएं हर्षिता, गीता और शांति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 फीसदी से अधिक अंक हासिल किया. इसके बाद शिक्षक जगदीश प्रसाद बिश्नोई ने अपने वादे के अनुसार इन तीनों छात्राओं के हवाई यात्रा के सपने को पूरा करते हुए 12 जून की शाम को अहमदाबाद से बेंगलुरु तक हवाई यात्रा करवाई. लगभग ढाई घंटे की इस उड़ान ने छात्राओं के जीवन में एक यादगार अनुभव से जोड़ दिया.
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जीवन की सबसे यादगार और अच्छी यात्रा : ग्रामीण परिवेश से आने वाली इन बेटियों के लिए यह यात्रा किसी सपना के सच होने से कम नहीं है. पहली बार विमान में बैठने के बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. छात्राओं ने बताया कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी हवाई जहाज में सफर करेंगी. उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा करके बेहद अच्छा लग रहा है और हमारे शिक्षक जगदीश प्रसाद बिश्नोई ने अपना वादा पूरा किया है. छात्राओं ने कहा कि यह उनके जीवन की सबसे यादगार और अच्छी यात्रा है. उन्होंने कहा कि वह आगे चलकर और अधिक मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगी.
स्टेट अवॉर्डी शिक्षक जगदीश प्रसाद बिश्नोई का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों के बड़े सपने होते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह उन्हें पूरा होता हुआ नहीं देख पाते हैं. ऐसे में यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. इसी सोच के साथ यह पहल शुरू की थी ताकि विद्यार्थी बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए प्रेरित हो सकें. उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चे पढ़ाई के प्रति और ज्यादा प्रेरित होंगे और मन लगाकर पढ़ने के साथ अपने सपनो को साकार करेंगे. शिक्षक अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए ताकि बालिकाओं को इस यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो. अब इन बालिकाओं को बेंगलुरु में एक-दो दिन शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा. इसके बाद सभी वापस गांव लौटेंगे.