दिव्या बोथरा: CA और क्रिकेट का सपना छोड़, चुनी संयम की कठिन राह

दिव्या ने बताया कि जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थीं, तब उनकी मां ने उन्हें जैन पाठशाला भेजना शुरू किया. इसके कारण वह इस मार्ग तक पहुंचीं. पाठशाला में जाने के बाद उन्हें धीरे-धीरे जैन साधु-साध्वी जी अच्छे लगने लगे. उनकी तरह बनना अच्छा लगता था. हालांकि, उस समय उनके मन में वैराग्य का कोई भाव नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे साधु साध्वी जी से जुड़ाव हुआ और मन मे वैराग्य के भाव बढ़ने लगे. इसके बाद अपनी मां के सामने साध्वी बनने की इच्छा जाहिर की थी.

बाड़मेर शहर के कल्याणपुरा निवासी 27 वर्षीय मुमुक्षु दिव्या बोथरा ने बताया कि उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़कर संयम पथ क्यों चुना? उन्होंने कहा कि सांसारिक वस्तुएं कुछ पल का सुख देती हैं, लेकिन अंततः दुख ही देती हैं. उनका मानना है कि संसार नश्वर है और आत्मिक सुख संयम जीवन से ही मिलता है. जीवन में संयम से बढ़कर कुछ नहीं है और विरति धर्म की हमेशा जय-जयकार होती है. हम सब जीवों को कल्याण एवं उपकार करते हुए संयम जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए. हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता है, लेकिन हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी धर्म से जुड़ेगी.

बाड़मेर : बीकॉम तक शिक्षा प्राप्त कर चुकी बाड़मेर की बेटी दिव्या बोथरा अब सांसारिक मोह-माया को त्यागकर संयम पथ को अंगीकार करने जा रही हैं. कुछ साल पहले डेंगू बुखार से जूझने के बाद उन्होंने जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लिया. दिव्या ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा से बीकॉम किया. क्रिकेट में रूचि रखने वाली दिव्या को आसपास के लोग क्रिकेटर के रूप में जानते हैं. दिव्या ने बड़ा फैसला लेते हुए सीए या क्रिकेटर बनने की जगह मन की शांति के लिए उन्होंने संयम का मार्ग चुना.

संयम के लिए छोड़ा CA और क्रिकेट का सपना: दिव्या ने बताया कि पढ़ाई में रूचि नहीं थी, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सोच के साथ बीकॉम तक पढ़ाई की. क्रिकेट खेलना पसंद है और सब लोग क्रिकेटर ही कहकर ही बुलाते हैं. सीए, क्रिकेटर और कुछ भी बन जाती, लेकिन मन को शांति नहीं मिले तो फिर कोई मतलब नहीं. इस कारण उन्होंने सीए या क्रिकेटर बनने की बजाय मन की शांति के लिए संयम का मार्ग चुना.

डेंगू ने बदला जीवन !: दिव्या ने बताया कि वैसे तो पिछले 9 सालों से वैराग्य भाव है, लेकिन 4-5 साल पहले हुई घटना ने जीवन को नया मोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि डेंगू बुखार की वजह तबियत खराब हुई थी. 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहीं. इसके बाद तबीयत इस कदर खराब हुई कि एक बार तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे. इसके बाद आनन-फानन में बाड़मेर से गुजरात रेफर किया गया. वहां पर भी किसी टेबलेट की वजह शुगर बेहद कम हो गई थी. जिंदा बचने की कोई उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था.

पूरे परिवार के साथ दिव्या (सौजन्य- ईटीवी भारत बाड़मेर)

नर्स की यह बात मन में घर कर गई : कई दिनों के बाद स्वस्थ में सुधार हुआ. इस दौरान अस्पताल में नर्स ने कहा कि दिव्या नया जीवन मिला है, बस यही बात मन में घर कर गई. दिव्या ने बताया कि इसके बाद उन्होंने नए जीवन को सार्थक करते हुए संयम के पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय किया. हालांकि, परिवार को इस बात के लिए मनाना आसान नहीं था. दिव्या ने बताया कि उनकी मां हमेशा सहमत थीं, क्योंकि शादी से पहले उनके मन में भी वैराग्य का भाव था. वह अपने उस भाव को पूरा नहीं कर पाई. ऐसे में मां ने पूरा साथ दिया और धीरे-धीरे परिवार के सभी सदस्य मान गए और अब 16 जनवरी को गुजरात के सूरत में दीक्षा होगी.

परिवार की इकलौती बेटी : दिव्या बोथरा ने बताया परिवार में मां मीना देवी, पिता सुरेश कुमार, भाई रवि कुमार, भाभी प्रियंका व एक छोटा भतीजा क्रियांश और दादी देवी हैं. वह अपने माता-पिता की आभारी हैं, जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी को दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी. दिव्या ने बताया कि गाड़ी, ट्रेन और फ्लाइट में भी सफर करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तबियत बिगड़ जाती है. उन्हें पैदल चलना ही अच्छा लगता है. पिछले कुछ सालो में पैदल विहार ओर विहार सेवा करके करीब 4 हजार किलोमीटर का पैदल विहार कर चुकी हैं. इसके अलावा तप, तपस्या और उपवास आदि लगातार जारी है.

दिव्या को दी गई विदाई (सौजन्य- ईटीवी भारत बाड़मेर)

रजोहरण मिले उस पल का इंतजार : दिव्या का कहना है कि अब बस कब 16 जनवरी आए और आचार्य श्री जिनमनोज्ञसूरीश्वरजी मारासा व मनितप्रभसागरजी मारासा की ओर से रजोहरण प्राप्त कर साध्वी सुलोचना श्रीजी मारासा चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित करके संयम के पथ पर आगे बढ़ना है. रविवार को मुमुक्षु दिव्या बोथरा को परिवार ने सांसारिक जीवन से संयम के पथ पर जाने के लिए बाड़मेर से विदाई दी. इसके बाद दिव्या सूरत जाने के लिए रवाना हुईं. वह 16 जनवरी को दीक्षा ग्रहण करेंगी. यह पल परिवार के लिए बेहद भावुक करने था.