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बाड़मेर: नर्स ने डॉक्टर से वसूल लिए 2 करोड़ रुपये, निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करती थी ब्लैकमेल

कोतवाली थाना, बाड़मेर ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिले में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को कथित रूप से ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपए वसूल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक नर्स को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, आरोपी नर्स ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपो सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है. अब तक दो करोड़ वसूलने का आरोप: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि उनके निजी अस्पताल में कार्यरत एक नर्स निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है. डॉक्टर ने आरोप लगाया कि नर्स वर्ष 2016 से उनके निजी अस्पताल में कार्यरत है और कई बार में अब तक दो करोड़ रुपए वसूल कर लिए है. शिकायत में आरोप है कि मंगलवार को भी नर्स डॉक्टर के घर जाकर उनके पर्स से 12 हजार रुपए लेकर आई. इसे भी पढ़ें- महिला की फर्जी आईडी बनाकर वीडियो कॉल के जरिए किया ब्लैकमेल, 6 लाख ऐंठे, गिरफ्तार