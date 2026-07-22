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बाड़मेर: नर्स ने डॉक्टर से वसूल लिए 2 करोड़ रुपये, निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करती थी ब्लैकमेल

बाड़मेर में नर्स पर डॉक्टर को ब्लैकमेल कर कुल 2 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने नर्स को गिरफ्तार कर लिया है.

कोतवाली पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच पड़ताल
कोतवाली थाना, बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
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बाड़मेर: जिले में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को कथित रूप से ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपए वसूल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक नर्स को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, आरोपी नर्स ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपो सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है.

अब तक दो करोड़ वसूलने का आरोप: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि उनके निजी अस्पताल में कार्यरत एक नर्स निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है. डॉक्टर ने आरोप लगाया कि नर्स वर्ष 2016 से उनके निजी अस्पताल में कार्यरत है और कई बार में अब तक दो करोड़ रुपए वसूल कर लिए है. शिकायत में आरोप है कि मंगलवार को भी नर्स डॉक्टर के घर जाकर उनके पर्स से 12 हजार रुपए लेकर आई.

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पुलिस ने आरोपी नर्स को गिरफ्तार किया: ASP ने बताया कि डॉक्टर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. प्राथमिक तौर पर नर्स पर आपरो सही पाया गया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस डॉक्टर और नर्स के बीच के रिश्तों को लेकर भी जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी नर्स से 17 हजार रुपए बरामद किए हैं. नर्स पर आरोप हैं कि वह डॉक्टर के निजी फोटो-वीडियो वायरल करने और मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर रुपए वसूल रही थी.

नर्स ने आरोपों को बेबुनियाद बताया: गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी नर्स को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची. इस दौरान नर्स ने कहा कि डॉक्टर द्वारा लगाए गए सभी आरोप बुनियाद हैं. उसने दावा करते हुए कहा कि डॉक्टर स्वयं को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं. नर्स ने कहा कि जांच पूरी होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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नर्स ने डॉक्टर से वसूले 2 करोड़
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