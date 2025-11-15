वर्षा जल संचय में बाड़मेर का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कलेक्टर टीना डाबी प्राप्त करेंगी पुरस्कार
बाड़मेर जिले को वर्षा जल संचयन में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से दिया जाएगा. इसके तहत 2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी.
Published : November 15, 2025 at 5:11 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 5:16 PM IST
बाड़मेर: 'कैच द रेन' के तहत वर्षा जल संग्रहण और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाड़मेर जिले को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसके तहत बाड़मेर जिले को 2 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार के बतौर प्रदान की जाएगी. बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार प्राप्त करेंगी.
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2025 के तहत प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से बाड़मेर जिले को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 नवंबर, 2025 को प्रदान करेंगी. यह जल शक्ति अभियान 'कैच द रेन' के तहत जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत प्रमुख समुदाय-संचालित कार्यक्रम है.
इसे भी पढ़ें- दिव्यांगों के लिए 30 अक्टूबर से दो दिवसीय पैरा गेम्स, कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में बारिश के पानी को सहेजने के लिए वृहद स्तर पर टांकों का निर्माण कराया गया है. अब तक बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता था. बाड़मेर जिले इस अभिनव पहल से स्थानीय लोगों को 3-4 माह के लिए बारिश का मीठा पानी उपलब्ध होने लगा है. इस अभिनव पहल के तहत जल संचयन और जन भागीदारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रथम श्रेणी में चयनित बाड़मेर जिले को 2 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.
इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए जल संरचनाओं में भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन के साथ झीलों, तालाबों और बावड़ियों का पुनरुद्धार करना शामिल है. इस पहल के तहत राज्यों को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर कम से कम दस हजार कृत्रिम पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
प्रथम जल संचय जन भागीदारी सम्मान के अंतर्गत इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई है. इनमें तीन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, 67 जिले, छह नगर निगम, एक शहरी स्थानीय निकाय, दो सहयोगी मंत्रालय, विभाग, दो उद्योग, तीन गैर सरकारी संगठन, दो परोपकारी और 14 नोडल अधिकारी शामिल हैं. जेएसजेबी पोर्टल पर अपलोड किए गए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है.