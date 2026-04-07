जिला न्यायाधीश पहुंचे गांधी चौक स्कूल, बच्चों से संवाद कर साइबर सेफ्टी को लेकर किया जागरूक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्कूल में 'कोर्ट वाली दीदी' लिखा बॉक्स लगाया गया.
Published : April 7, 2026 at 11:03 AM IST
बाड़मेर : बच्चों को विधिक रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में विशेष 'ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे नेविगेटिंग लाइफ लीगली' अभियान शुरू किया है. इसके तहत मंगलवार को बाड़मेर के न्यायिक अधिकारी स्कूलों में पहुंचे और छात्रों को साइबर सुरक्षा, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया.
'कोर्ट वाली दीदी' लिखा बॉक्स लगाया गया : बाड़मेर जिला न्यायाधीश अजिताभ आचार्य शहर के गांधी चौक स्कूल पहुंचे और यहां पर उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें साइबर सेफ्टी को लेकर विधिक रूप से जानकारी दी. इस दौरान बच्चे भी उनसे संवाद करते हुए काफी खुश नजर आए. इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्कूल में 'कोर्ट वाली दीदी' लिखा बॉक्स लगाया गया. इसमें बच्चे अपनी समस्याएं लिखकर डाल सकेंगे. इसके माध्यम से स्कूलों में बुलिंग जैसी समस्याओं का पता कर उनका समाधान किया जाएगा. विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल रामावत समेत विद्यालय का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में बच्चों के साथ ही अधिवक्ताग मौजूद रहे.
पढे़ं. मेगा पीटीएम का आयोजन: बच्चों की पढ़ाई, कमजोरियां और समाधान पर हुआ संवाद, शिक्षा मंत्री खुद हुए शामिल
बाड़मेर जिला न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे के आधार पर सभी स्कूलों में बच्चों को विधिक रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत समस्त न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को विधिक जानकारी देकर जागरूक करेंगे.
साइबर सेफ्टी को लेकर आज स्कूल में बच्चों को जागरूक किया गया. वर्तमान के परिपेक्ष्य में इंटरनेट और मोबाइल का बहुत ही सदुपयोग है, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं, उसको लेकर बच्चों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है. मोबाइल और इंटरनेट आज के समय में जीवन का हिस्सा बन गए हैं. इसके लिए मोबाइल के सदुपयोग के साथ उसके दुष्परिणामों को लेकर बच्चों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है. उन्होंने बताया कि गांधी चौक स्कूल में जाकर बच्चों से संवाद किया और उन्हें साइबर सेफ्टी को लेकर समझाया.