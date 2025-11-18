ETV Bharat / state

बाड़मेर ने 'कैच द रेन' में मारी बाजी, जिला कलेक्टर टीना डाबी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेती जिला कलेक्टर टीना डाबी ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिले ने 'कैच द रेन' अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और जनभागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को सम्मानित किया. इस उपलब्धि के लिए बाड़मेर जिले को दो करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई. जिले ने यह सफलता जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में किए गए अपूर्व कार्यों के माध्यम से हासिल की है. जिले में बारिश के पानी को सहेजने के लिए व्यापक स्तर पर टांकों का निर्माण कराया गया है. इसकी बदौलत अब तक व्यर्थ बहने वाला बारिश का पानी अब ग्रामीण पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.