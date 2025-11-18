बाड़मेर ने 'कैच द रेन' में मारी बाजी, जिला कलेक्टर टीना डाबी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
बारिश के व्यर्थ बह रहे पानी को रोकने के लिए बाड़मेर में जिला कलेक्टर ने व्यापक अभियान चलाकर टांके बनवाए.
Published : November 18, 2025 at 6:48 PM IST
बाड़मेर: जिले ने 'कैच द रेन' अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और जनभागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को सम्मानित किया. इस उपलब्धि के लिए बाड़मेर जिले को दो करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई.
जिले ने यह सफलता जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में किए गए अपूर्व कार्यों के माध्यम से हासिल की है. जिले में बारिश के पानी को सहेजने के लिए व्यापक स्तर पर टांकों का निर्माण कराया गया है. इसकी बदौलत अब तक व्यर्थ बहने वाला बारिश का पानी अब ग्रामीण पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि पहले बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता था, लेकिन अब इस अभिनव पहल से स्थानीय लोगों को 3-4 महीने के लिए बारिश का मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है. इस अभियान के तहत जल संचयन और जन भागीदारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बाड़मेर को प्रथम श्रेणी में चुना गया. इसके परिणामस्वरूप छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2025 के तहत प्रथम जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पुरस्कार से राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया. भारत सरकार के मानकों के आधार पर बाड़मेर ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है. बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने इस सफलता का श्रेय जिले की प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्मिकों की टीम को देते हुए बताया कि टीमवर्क के चलते यह कामयाबी मिल पाई.