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3 दिन बाद बाड़मेर मोर्चरी के आगे से हटा धरना, देवीसिंह मामले में पुलिस प्रशासन ने दिया न्याय का भरोसा

बाड़मेर: बाड़मेर में देवीसिंह आत्महत्या मामले को लेकर मोर्चरी के आगे चल रहा धरना तीसरे दिन बुधवार रात को पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया. इस मामले में रावणा राजपूत समाज के साथ अन्य लोग बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे थे. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रसिद्ध भजन गायक छोटूसिंह रावणा धरने पर बैठे थे.

इस मामले को लेकर बुधवार देर शाम तक पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच कई बार वार्ताओं का दौर चला, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए, वहीं रात को भजन गायक रावणा सहित धरने पर बैठे लोगों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी. इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने रात में धरना स्थल पर पहुंचकर फिर से वार्ता की और आखिरकार इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर सहमति बनी. इसके बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की गई.

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धरने पर प्रसिद्ध भजन गायक छोटूसिंह ने कहा कि यदि ऐसे ही किसी ने आत्महत्या की होती तो यहां धरने पर बैठने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति को 9 साल तक प्रताड़ित किया गया और उसका घर जलाया गया, आखिर उसकी गलती क्या थी. छोटूसिंह ने कहा कि वे नहीं चाहते कि बिना वजह बाड़मेर की व्यवस्था खराब करें. समाज के लोग केवल इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं.