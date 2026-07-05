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Barmer Oil Leakage : पाइप लाइन में लीकेज होने से खेतों में फैला क्रूड ऑयल, जानिए पूरा मामला

खेतों में फैल रहे क्रूड ऑयल को रोकने के लिए प्रारंभिक तौर पर पाइप लाइनों में सप्लाई को बंद कर दिया गया.

Barmer Crude Oil Leakage
खेतों में फैला क्रूड ऑयल (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 5:02 PM IST

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बाड़मेर: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में रविवार को क्रूड ऑयल की पाइप लाइन में लीकेज की वजह से खेतों में क्रूड ऑयल फैल गया. जिसके कारण किसानों के खेत खराब हो हो गए. सूचना मिलने पर कंपनी के इंजीनियर और उनकी टीम मौके पर पहुंची. खेतों में फैल रहे क्रूड ऑयल को रोकने के लिए प्रारंभिक तौर पर पाइप लाइनों में सप्लाई को बंद कर दिया गया. बावजूद इसके, लीकेज से रिसाव जारी है. खेतों में फैल रहे क्रूड ऑयल को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. करीब 500 मीटर के क्षेत्र में क्रूड ऑयल फैल गया है.

जिले के भाग्यम वेलपेड-12 कपूरड़ी ग्राम पंचायत के बोथिया गांव में रविवार सुबह क्रूड ऑयल की पाइप लाइन लीकेज की वजह से क्रूड ऑयल खेतों में फैलना शुरू हो गया, जिसे देखकर किसान हैरान रह गए. उन्होंने आनन-फानन में कंपनी के इंजीनियर को सूचना दी. जिसपर उन्होंने उस क्षेत्र से गुजर रही तुरंत वेलपेड की पाइप लाइनों की सप्लाई बन कर दी. इसके बाद कंपनी के इंजीनियर और उनकी टीम मौके पर पहुंची.

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टीम ने हालातों का जायजा लेने के साथ ही स्थानीय किसान से बातचीत कर जानकारी ली. खेतों में फैल रहे क्रूड ऑयल को रोकने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से बड़ा गड्ढा खुदवाया गया, जिससे गड्ढे में क्रूड ऑयल इकट्ठा किया जा सके. इसके बाद गड्ढे में इकट्ठा हुए क्रूड को टैंकर में भरा जा रहा है.

स्थानीय किसान दौलतराम ने अनुसार सुबह से पाइप लाइन से क्रूड ऑयल लीकेज शुरू हुआ था. इसके बाद क्रूड खेत मे फैल रहा है. कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर आए हैं. लीकेज का पता नहीं चला है. किसान के अनुसार क्रूड उनके खेत में फैल गया है, जिससे खेत खराब हो गया है. फिलहाल, कंपनी के इंजीनियर लीकेज का पता लगाने में जुटे हैं.

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खेतों में फैला क्रूड ऑयल
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