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Barmer Oil Leakage : पाइप लाइन में लीकेज होने से खेतों में फैला क्रूड ऑयल, जानिए पूरा मामला

बाड़मेर: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में रविवार को क्रूड ऑयल की पाइप लाइन में लीकेज की वजह से खेतों में क्रूड ऑयल फैल गया. जिसके कारण किसानों के खेत खराब हो हो गए. सूचना मिलने पर कंपनी के इंजीनियर और उनकी टीम मौके पर पहुंची. खेतों में फैल रहे क्रूड ऑयल को रोकने के लिए प्रारंभिक तौर पर पाइप लाइनों में सप्लाई को बंद कर दिया गया. बावजूद इसके, लीकेज से रिसाव जारी है. खेतों में फैल रहे क्रूड ऑयल को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. करीब 500 मीटर के क्षेत्र में क्रूड ऑयल फैल गया है.

जिले के भाग्यम वेलपेड-12 कपूरड़ी ग्राम पंचायत के बोथिया गांव में रविवार सुबह क्रूड ऑयल की पाइप लाइन लीकेज की वजह से क्रूड ऑयल खेतों में फैलना शुरू हो गया, जिसे देखकर किसान हैरान रह गए. उन्होंने आनन-फानन में कंपनी के इंजीनियर को सूचना दी. जिसपर उन्होंने उस क्षेत्र से गुजर रही तुरंत वेलपेड की पाइप लाइनों की सप्लाई बन कर दी. इसके बाद कंपनी के इंजीनियर और उनकी टीम मौके पर पहुंची.

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