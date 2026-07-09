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Son Killed Father : बेटे ने ससुर व साले के साथ मिलकर अपने पिता से की मारपीट, इलाज के दौरान मौत

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले में जमीन के पैसों को लेकर हुए मामूली विवाद के चलते बेटे ने अपने ही पिता के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया. गंभीर रूप से घायल पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना जिले के सदर थाना इलाके शोभाला जेतमाल गांव के सियोलो की ढाणी की है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

60 वर्षीय किसान रावताराम के तीन बेटे हैं और वह अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे. जबकि अन्य बेटे अलग रहते हैं. मृतक के भाई किस्तूराराम के मुताबिक पिता रावताराम और बीच वाले बेटे रेखाराम के बीच जमीन के पैसों को लेकर काफी समय पारिवारिक झगड़ा चल रहा था. बुधवार रात को रेखाराम अपने ससुर और साले के साथ पिता रावताराम के घर पहुंचा, जहां पिता और पुत्र में कहासुनी हो गई.