बाड़मेर: शिव प्रधान महेंद्र चौधरी पद के लिए अयोग्य घोषित, कैलाश सिंह राठौड़ बने नए प्रधान

बाड़मेर: जिले में बुधवार को न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया. अदालत ने पंचायत समिति शिव के प्रधान महेंद्र चौधरी को अयोग्य करार देते हुए याचिकाकर्ता कैलाश सिंह राठौड़ को नया प्रधान घोषित किया. यह फैसला कैलाश सिंह राठौड़ द्वारा दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के बाद आया. अदालत ने पाया कि महेंद्र चौधरी ने नवंबर 2020 में हुए पंचायत राज चुनाव में अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी. इस फैसले के बाद कैलाश सिंह राठौड़ को उनके समर्थकों ने फूल-मालाओं और साफा पहनाकर बधाई दी.

याचिकाकर्ता पक्ष की एडवोकेट मुस्कान सर्राफ ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अदालत ने महेंद्र चौधरी को प्रधान पद के लिए अयोग्य घोषित किया और कैलाश सिंह राठौड़ को नया प्रधान घोषित किया. उन्होंने बताया कि चौधरी ने चुनाव के नामांकन पत्र में सही तथ्यों को छिपाया था. एडवोकेट सर्राफ ने कहा कि इस फैसले से सच की जीत हुई है और इससे सभी में खुशी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में कोई भी उम्मीदवार चुनावों में अपने नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा.