ETV Bharat / state

बाड़मेर: शिव प्रधान महेंद्र चौधरी पद के लिए अयोग्य घोषित, कैलाश सिंह राठौड़ बने नए प्रधान

अदालत ने पंचायत समिति शिव के प्रधान महेंद्र चौधरी को अयोग्य कर कैलाश सिंह राठौड़ को नया प्रधान घोषित किया.

कैलाश सिंह राठौड़ बने नए प्रधान
कैलाश सिंह राठौड़ बने नए प्रधान (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जिले में बुधवार को न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया. अदालत ने पंचायत समिति शिव के प्रधान महेंद्र चौधरी को अयोग्य करार देते हुए याचिकाकर्ता कैलाश सिंह राठौड़ को नया प्रधान घोषित किया. यह फैसला कैलाश सिंह राठौड़ द्वारा दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के बाद आया. अदालत ने पाया कि महेंद्र चौधरी ने नवंबर 2020 में हुए पंचायत राज चुनाव में अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी. इस फैसले के बाद कैलाश सिंह राठौड़ को उनके समर्थकों ने फूल-मालाओं और साफा पहनाकर बधाई दी.

याचिकाकर्ता पक्ष की एडवोकेट मुस्कान सर्राफ ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अदालत ने महेंद्र चौधरी को प्रधान पद के लिए अयोग्य घोषित किया और कैलाश सिंह राठौड़ को नया प्रधान घोषित किया. उन्होंने बताया कि चौधरी ने चुनाव के नामांकन पत्र में सही तथ्यों को छिपाया था. एडवोकेट सर्राफ ने कहा कि इस फैसले से सच की जीत हुई है और इससे सभी में खुशी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में कोई भी उम्मीदवार चुनावों में अपने नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा.

सुनिए क्या बोले वकील और याचिकाकर्ता (ETV Bharat Barmer)

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस नेता नईमुद्दीन गुड्डू लाडपुरा प्रधान पद से फिर निलंबित, 6 दिन पहले हाइकोर्ट के आदेश पर किया था जॉइन

कैलाश सिंह राठौड़ का बयान: कैलाश सिंह राठौड़ ने बताया कि महेंद्र चौधरी ने पंचायत चुनाव में अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाई थी। इसके चलते उन्होंने यह याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई में समय जरूर लगा लेकिन सच्चाई की जीत हुई. इस फैसले के बाद बाड़मेर जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी की निगाहें अब आगे की घटनाओं पर टिकी हुई हैं.

TAGGED:

NEW SARPANCH SHIV
पंचायत समिति शिव के प्रधान
शिव प्रधान अयोग्य घोषित
कैलाश सिंह राठौड़ बने शिव प्रधान
SHIV PANCHAYAT ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

GST 2.0 के चलते Kawasaki Versys 1100 की कीमत में हुआ इजाफा, जानें कितनी हुई महंगी

लगातार 2 हार के बाद भगवान की शरण में पहुंची टीम इंडिया, महाकालेश्वर मंदिर में की भस्म आरती

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लोगों के सपने हो रहे पूरे; डिजिटल भुगतान में भी आया उछाल

दीपावली 20 अक्टूबर को ही शुभ, जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.