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Barmer Protest : नर्सिंगकर्मी उतरे सड़कों पर, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान, जानिए पूरा मामला...

सड़कों पर उतरे नर्सिंगकर्मी ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिला अस्पताल परिसर में पिछले 23 दिनों से धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मचारियो ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा. इससे पहले नर्सिंग कर्मचारी हाथों में तख्तियां-बैनर लेकर जिला अस्पताल से रैली के रूप में रवाना हुए जो कि शहर के अहिंसा सर्किल सेवा सदन होते हुए कलेक्ट कार्यालय पहुंचे. नर्सिंग कर्मचारी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे बेरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया. यहां पर नर्सिंग कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद नर्सिंग कर्मचारी का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकले प्रतिनिधिमंडल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कलेक्टर ने हमारी बात को सही ढंग से नहीं सुना. इस दौरान नर्सिंग कर्मचारी को संबोधित करते हुए नर्सिंग ऑफिसर जसवंत सिंह योद्धा ने कहा कि प्रशासन ने हमारी बात को सही तरीके से नहीं सुना है, जिसके चलते नर्सिंग कर्मचारी में भारी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारी कमेटी निर्णय लेकर आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer) नर्सिंग ऑफिसर दिलीप त्रिवेदी ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सफेद कोर्ट आर्मी के रूप में जिले के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सैनिकों के रूप में जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के राजस्थान सरकार के एक आदेश ने हमारी सेवाएं समाप्त करते हुए बेरोजगार कर दिया. उन्होंने कहा कि हमने 4-5 सालों तक बाड़मेर के लोगो की सेवाएं की है, इसलिए कहीं न कहीं हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, जिसके चलते आज बाड़मेर का आमजन भी हमारे साथ जुड़ा और हमने कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि 23 दिनों से हमारी किसी ने बात नहीं सुनी. उम्मीद थी कि नई कलेक्टर मैडम अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील और काफी सक्रिय हैं तो नर्सेज की भी आवाज सुनेंगी, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनान उचित नहीं समझा. जबकि हम उनके समक्ष अपनी बात रखना चाहते थे कि हमारी क्या कुछ मांगें हैं. उन्होंने हमारे ज्ञापन को लिया और कहा कि इस संबंध में बात करुंगी.