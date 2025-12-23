ETV Bharat / state

बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, परिसर को करवाया खाली

बाड़मेर कलेक्ट्रेट में सोमवार रात तो ई-मेल के जरिए बम ब्लास्ट की धमकी मिली है.

बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी
बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 12:42 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 12:49 PM IST

बाड़मेर : सीमावर्ती बाड़मेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. इसके बाद बाड़मेर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं. कलेक्ट्रेट की सरकारी ईमेल पर धमकी भरा मेल मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे कलेक्टर परिसर को खाली करवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. एडवोकेट ईश्वर सिंह बलाई ने बताया कि सुबह अपने कामकाज के लिए कचहरी आए थे, लेकिन कुछ देर बाद यह जानकारी मिली कि कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके बाद पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवा दिया है.

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय में सोमवार रात्रि को 10:45 पर मेल आया था. इसमें तमिल नाडु के चेन्नई में स्थित एक्टर रजनीकांत के घर सहित बाड़मेर कलेक्ट्रेट ऑफिस को मंगलवार को उड़ाने की धमकी दी थी. सुबह जिला कलेक्टर के पीए ने पुलिस अधीक्षक को लेटर भेज कर इसकी जानकारी दी और उसके बाद से पूरे कलेक्ट परिसर को खाली करवाकर पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे कलेक्टर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया. डॉग स्क्वाड सहित सुरक्षा एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं.

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें. बारां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला

बता दें कि इससे पहले भी हाल ही में बारां, अलवर, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. साथ ही पिछले कुछ हफ्तों में हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी कई बार मिल चुकी है. सूचना पर पुलिस हर बार सर्च अभियान चलाती है, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलता है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

डॉग स्क्वाड सहित सुरक्षा एजेंसियां कर रही सर्च
डॉग स्क्वाड सहित सुरक्षा एजेंसियां कर रही सर्च (ETV Bharat Barmer)
परिसर को करवाया खाली
परिसर को करवाया खाली (ETV Bharat Barmer)

पढे़ं. चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, चलाया सर्च ऑपरेशन

COLLECTORATE RECEIVED BOMB THREAT
BARMER COLLECTORATE BOMB THREAT
बाड़मेर कलेक्ट्रेट में बम की धमकी
BOMB THREAT

