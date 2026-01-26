ETV Bharat / state

कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में, गणतंत्र दिवस पर वायरल हुआ वीडियो

सोमवार को बाड़मेर में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. जश्न के इस माहौल में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सबसे पहले अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया. इसके बाद वे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचीं, जहां अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र-छात्राएं और स्थानीय नागरिक पहले से मौजूद थे. पूरा परिसर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण की तैयारियों में अनुशासन और जोश से भरा हुआ था.

बाड़मेर: गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ध्वजारोहण के दौरान सलामी देते हुए कुछ पलों के लिए दिशा को लेकर भ्रम दिखाई दे रहा है.

कैमरे में कैद हुई मानवीय भूल: टीना डाबी ने विधिवत तरीके से राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन सलामी के दौरान एक मानवीय भूल हो गई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वे कुछ सेकंड के लिए विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ी हो गईं और सलामी देने लगीं. हालांकि, यह स्थिति महज 2-3 सेकंड की थी. मौके पर उनकी सुरक्षा में तैनात जवान ने तुरंत इशारा किया, जिसके बाद उन्होंने फौरन दिशा सुधार ली और सही तरीके से राष्ट्रगान के दौरान सलामी दी. इसके बाद कार्यक्रम सामान्य रूप से संपन्न हुआ.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं: यह घटना कैमरे में कैद हो गई और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हैं. कुछ लोग इसे प्रोटोकॉल की चूक बताकर ट्रोल कर रहे हैं, जबकि अधिकांश यूजर्स इसे एक सामान्य मानवीय भूल मान रहे हैं और इसे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं बताते. कुछ पोस्ट्स में सुरक्षा जवान की तत्परता की तारीफ भी की गई है.

टीना डाबी का स्पष्टीकरण: बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण के दौरान उनके दोनों ओर कर्मचारी खड़े थे. उन्होंने बताया कि यह महज 2-3 सेकंड की स्थिति थी, जिसे उन्होंने तुरंत सुधार लिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक पल की हड़बड़ी थी और कोई बड़ी चूक नहीं.

