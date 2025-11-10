ETV Bharat / state

राजस्थान में SIR : गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर-चित्तौड़गढ़ टॉप, जानिए अन्य जिलों के हाल

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक राजस्थान में 2 करोड़ 18 लाख गणना प्रपत्र का वितरण हो चुके हैं.

जयपुर
November 10, 2025

जयपुर: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के राजस्थान में लागू होने के बाद प्रदेश भर में गणना प्रपत्र वितरण का काम जोरों पर चल रहा है. राजस्थान में अब तक 2 करोड़ 18 लाख गणना प्रपत्र का वितरण हो चुका है. इस लिहाज से अब तक राजस्थान की 40 फीसदी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच चुके हैं.

गणना प्रपत्र में टॉप : राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि गणना प्रपत्र वितरण के मामले में बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ सबसे आगे चल रहे हैं. दोनों जिलों में 50 प्रतिशत मतदाताओं तक गणना पत्र वितरित किया जा चुके हैं. जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सिरोही इस मामले में पिछड़े हैं. यहां केवल 35% मतदाताओं तक ही गणना प्रपत्र पहुंचे हैं. गणना प्रपत्र के वितरण के मामले में जो जिले पिछड़े हैं, वहां के जिला निर्वाचन अधिकारियों को तुरंत इसमें तेजी लाने को कहा है. लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए.

पढ़ें: राजस्थान में SIR शुरू: 70 फीसदी मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज

मैपिंग में जयपुर, कोटा पिछड़े: महाजन ने कहा कि SIR से संबंधित मैपिंग में कई जिले ऐसे हैं, जिन्होंने 75 प्रतिशत तक काम पूरा कर लिया. इनमें बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा, नागौर, दौसा, फलोदी टॉप पर हैं जबकि जयपुर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अजमेर मैपिंग में पिछड़े हैं. इनके जिला अधिकारियों को मैपिंग में तेजी लाने को कहा है.

प्रपत्र वितरण में टॉप 10 विधानसभा (फीसदी में)

वैर 66.5
सांगोद 59.86
चाकसू 59.1
गुड़ामालानी 57.61
बसेड़ी 57.54
आमेर 57.37
झालरापाटन 55.76
राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ 55.67
बाड़ी55.42
बेगूं 55.38

ये विधानसभा क्षेत्र पिछड़े

श्रीगंगानगर 25.01
सरदारपुरा 25.2
पीपल्दा 25. 72
भीलवाड़ा 26.71
जोधपुर 27. 32
बीकानेर 27.70
लाडपुरा 27.74
बिलाड़ा 27.77
पाली 28.95

मैपिंग से यह फायदा: राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन का कहना है कि मैपिंग से मतदाताओं को भी काफी फायदा मिलेगा. प्रदेश के वे सभी मतदाता जिनका मिलान देश के किसी भी राज्य के पिछले SIR की मतदाता सूची के साथ हो जाता है, उन्हें इस संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी. इस तरह यह प्रक्रिया मतदाताओं के लिए काफी सुविधाजनक भी है.

SIR IN RAJASTHAN
CEO NAVEEN MAHAJAN
JODHPUR AND BIKANER LAG BEHIND
मैपिंग में जयपुर और कोटा पिछड़े
SPECIAL INTENSIVE REVIEW PROGRAMME

