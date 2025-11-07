ETV Bharat / state

बाड़मेर: बच्चों ने दिखाई इंसानियत, प्लास्टिक जाल में फंसे हिरण को बहादुरी से बचाया

बाड़मेर के चार भाई-बहनों ने प्लास्टिक के जाल में फंसे हिरण को साहस दिखाकर सुरक्षित बचाया.

BARMER DEER RESCUE
बच्चों ने हिरण को बचाया (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
बाड़मेर: जिले में मानवता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब कुछ मासूम बच्चों ने प्लास्टिक की जाली में फंसे एक हिरण की जान बचाकर सभी का दिल जीत लिया. इन बच्चों ने न केवल साहस का परिचय दिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है. घटना गुरुवार की है. गणपति नगर भंवार क्षेत्र में खेत में लगी प्लास्टिक की जाली में एक बड़ा हिरण और एक छोटा हिरण फंस गए. छोटा हिरण किसी तरह खुद ही बाहर निकल गया, लेकिन दूसरे हिरण के सींग बुरी तरह जाली में उलझ गए. वह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था और घायल भी हो गया था.

स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि देवाराम ने बताया कि यह नजारा सबसे पहले सवाई राम (पुत्र हरिराम) ने देखा. उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया. पढ़ाई कर रही ममता (पुत्री संतोष), जसु (पुत्री गेनाराम) और जोगेश (पुत्र गेनाराम) ने किताबें एक तरफ रखीं और बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंच गए. ये चारों रिश्ते में भाई-बहन हैं. बच्चों ने डर को दरकिनार कर हिरण को शांत करने की कोशिश की. चाकू मंगवाया गया, लेकिन जब नहीं मिला तो घर से लाया गया. फिर धीरे-धीरे जाली काटी गई. कुछ बच्चे हिरण को शांत रखते रहे, तो कुछ ने मिलकर जाली को काटा. कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. आजाद होते ही हिरण भाग खड़ा हुआ और बच्चे खुशी से झूम उठे.

हिरण को बचाने का वीडियो (ETV Bharat Barmer)

इसे भी पढ़ें- करुणा और संरक्षण की मिसाल, घायल हिरण ने दिया स्वस्थ शावक को जन्म

भाई-बहनों ने मिलकर बचाया: देवाराम ने बताया कि जसु ने अपने फोन से पूरी घटना का वीडियो बनाया, जो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में तीन भाई-बहन हिरण को बचाते नजर आ रहे हैं, जबकि चौथी बहन रिकॉर्डिंग कर रही है. यह वीडियो हर किसी के दिल को छू रहा है. स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि देवाराम ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा, "इन बच्चों ने बहादुरी और मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है. सवाई, जोगेश, ममता और जसु ने मिलकर जो काम किया, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है."

