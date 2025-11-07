ETV Bharat / state

बाड़मेर: बच्चों ने दिखाई इंसानियत, प्लास्टिक जाल में फंसे हिरण को बहादुरी से बचाया

बाड़मेर: जिले में मानवता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब कुछ मासूम बच्चों ने प्लास्टिक की जाली में फंसे एक हिरण की जान बचाकर सभी का दिल जीत लिया. इन बच्चों ने न केवल साहस का परिचय दिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है. घटना गुरुवार की है. गणपति नगर भंवार क्षेत्र में खेत में लगी प्लास्टिक की जाली में एक बड़ा हिरण और एक छोटा हिरण फंस गए. छोटा हिरण किसी तरह खुद ही बाहर निकल गया, लेकिन दूसरे हिरण के सींग बुरी तरह जाली में उलझ गए. वह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था और घायल भी हो गया था.

स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि देवाराम ने बताया कि यह नजारा सबसे पहले सवाई राम (पुत्र हरिराम) ने देखा. उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया. पढ़ाई कर रही ममता (पुत्री संतोष), जसु (पुत्री गेनाराम) और जोगेश (पुत्र गेनाराम) ने किताबें एक तरफ रखीं और बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंच गए. ये चारों रिश्ते में भाई-बहन हैं. बच्चों ने डर को दरकिनार कर हिरण को शांत करने की कोशिश की. चाकू मंगवाया गया, लेकिन जब नहीं मिला तो घर से लाया गया. फिर धीरे-धीरे जाली काटी गई. कुछ बच्चे हिरण को शांत रखते रहे, तो कुछ ने मिलकर जाली को काटा. कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. आजाद होते ही हिरण भाग खड़ा हुआ और बच्चे खुशी से झूम उठे.