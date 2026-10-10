बाड़मेर: BSF 47वीं वाहिनी ने करवाई खो-खो प्रतियोगिता, प्रथम रही टीमों को मिले 5 हजार रुपए
BSF अधिकारी ने कहा-युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए उनका स्वस्थ, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनना समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी है.
Published : October 10, 2026 at 6:43 PM IST
बाड़मेर: सीमा सुरक्षा बल की 47वीं वाहिनी ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत शनिवार को खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया. यह आयोजन सीमावर्ती गांव नयातला बाखासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया. प्रतियोगिता में बालक वर्ग में जानपालिया की टीम प्रथम, बीकेडी द्वितीय और जेकेबी तृतीय स्थान पर रही. वहीं बालिका वर्ग में जेकेबी प्रथम, नवातला द्वितीय और सोमराड़ तृतीय स्थान पर रही. समापन समारोह में BSF अधिकारियों ने विजेता टीमों को सम्मानित किया.
प्रथम स्थान पर रही टीमों को 5 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी, द्वितीय को 3 हजार व ट्रॉफी और तृतीय को 2 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया. व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बालिका वर्ग में जेकेबी की अनिता और बालक वर्ग में जानपालिया के निजाम को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी दी गई.
नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेल पर दें ध्यान: मुख्य अतिथि BSF अधिकारी समादेष्टा विजेंद्र नाथ गंगोली ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और स्वस्थ तथा अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने युवाओं से सभी प्रकार के नशे और व्यसनों से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में करने का आह्वान किया.
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भविष्य में भी होंगे ऐसे आयोजन: गंगोली ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनका स्वस्थ, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकास समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है. सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम जैसे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सीमावर्ती नागरिकों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे आयोजन स्थानीय युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं और BSF और नागरिकों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाते हैं. विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और ग्रामीणों का आभार जताया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन करवाने का आश्वासन दिया.
पुरस्कार वितरण समारोह में उप कमांडेंट किशोर चौधरी, प्रसाद कुमार, प्रधानाचार्य श्याम लाल समेत BSF के अधिकारी, आमजन एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे.
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