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बाड़मेर: BSF 47वीं वाहिनी ने करवाई खो-खो प्रतियोगिता, प्रथम रही टीमों को मिले 5 हजार रुपए

BSF अधिकारियों ने विजेता टीमों को सम्मानित किया. ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: सीमा सुरक्षा बल की 47वीं वाहिनी ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत शनिवार को खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया. यह आयोजन सीमावर्ती गांव नयातला बाखासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया. प्रतियोगिता में बालक वर्ग में जानपालिया की टीम प्रथम, बीकेडी द्वितीय और जेकेबी तृतीय स्थान पर रही. वहीं बालिका वर्ग में जेकेबी प्रथम, नवातला द्वितीय और सोमराड़ तृतीय स्थान पर रही. समापन समारोह में BSF अधिकारियों ने विजेता टीमों को सम्मानित किया.