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थार की धरती बाड़मेर में सजा मां दुर्गा का दिव्य दरबार, महाआरती के लिए पश्चिम बंगाल से पहुंचे विशेष पुरोहित

बाड़मेर में सजा मां दुर्गा का दिव्य दरबार ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा की परंपरा अब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में भी देखने को मिल रही है. यहां नवरात्रि के अवसर पर प्रवासी बंगाली समुदाय की ओर से दुर्गा पूजा उत्सव का शानदार आयोजन करवाया जा रहा है. आयोजन के दौरान मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास भी किया जा रहा है. इसके लिए पश्चिम बंगाल से बाकायदा दुर्गा पूजा के लिए आवश्यक सामग्री से लेकर पुजारी तक को लाया गया है. शुक्रवार को छठ की रात्रि को शहर के महावीर चौक में इस उत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत संत-महात्माओं के साथ गणमान्य अतिथियों ने तुलसी पूजा के साथ की.