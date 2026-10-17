थार की धरती बाड़मेर में सजा मां दुर्गा का दिव्य दरबार, महाआरती के लिए पश्चिम बंगाल से पहुंचे विशेष पुरोहित
बाड़मेर में बंगाल की मिट्टी से मां दुर्गा की 10 फीट ऊंची मूर्ति तैयार करवाई गई है.
Published : October 17, 2026 at 10:42 AM IST
बाड़मेर: पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा की परंपरा अब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में भी देखने को मिल रही है. यहां नवरात्रि के अवसर पर प्रवासी बंगाली समुदाय की ओर से दुर्गा पूजा उत्सव का शानदार आयोजन करवाया जा रहा है. आयोजन के दौरान मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास भी किया जा रहा है. इसके लिए पश्चिम बंगाल से बाकायदा दुर्गा पूजा के लिए आवश्यक सामग्री से लेकर पुजारी तक को लाया गया है. शुक्रवार को छठ की रात्रि को शहर के महावीर चौक में इस उत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत संत-महात्माओं के साथ गणमान्य अतिथियों ने तुलसी पूजा के साथ की.
बाड़मेर में रह रहे प्रवासी बंगाली समाज के लोगों के लिए यह आयोजन अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाज से जुड़े रहने का एक महत्वपूर्ण अवसर होने के चलते प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है. शुक्रवार को हुई पूजा में महंत खुशाल गिरी, महंत नारायणपुरी के साथ पार्षद महेश सोनी, कैलाश मेहता, हरदेव सिंह खारा, योगेश सर्राफ समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे.
पढ़ें: देश भर में दुर्गा पूजा की धूम; कोलकाता से मुंबई तक भव्य लाइटिंग और अनूठे पंडालों से गुलजार हुए शहर
आयोजन समिति के प्रवासी रवि बंगाली ने बताया कि पिछले दो महीने से दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां की जा रही है. उन्होंने बताया कि बाड़मेर में लगातार तीसरे वर्ष यह आयोजन किया जा रहा है. हर साल आयोजन को बेहतरीन और भव्य बनाने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने बताया कि 16 से 21 अक्टूबर तक आयोजन चलेगा. इसमें नियमित सुबह-शाम पूजा-अर्चना के अलावा गरबा और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी. आयोजन के अंतिम दिन धूमधाम के साथ दुर्गा मां की मूर्ति का विसर्जन करेंगे.
आयोजन समिति के एक अन्य सदस्य ने बताया कि बंगाल की मिट्टी से मां दुर्गा की 10 फीट ऊंची मूर्ति तैयार करवाई गई है. इसके अलावा चार छोटी मूर्तियां हैं. इनमें लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की करीब ढाई से तीन फीट की मूर्तियां बनी हैं. इन मूर्तियों को बनाने से लेकर बाड़मेर लाने तक में तकरीबन 50 हजार रुपए की लागत आई है. बंगाल से पुजारी और ढोल वादकों को बुलाया गया है. शुक्रवार रात से शुरू हुए इस उत्सव को विजयदशमी तक प्रवासी बंगाली मनाएगा.
यह भी पढ़ें: दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाना हुआ आसान, कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा शेड्यूल
तीन साल से हो रहा आयोजन: प्रवासी महिलाओं ने बताया कि तीन साल से लगातार दुर्गा पूजा कार्यक्रम बाड़मेर में हो रहा है. बंगाल में दुर्गा पूजा को सबसे बड़े पर्व के तौर पर मनाया जाता है. इसको लेकर सभी बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा का ससुराल कैलाश पर्वत माना जाता है. शारदीय नवरात्रि के दौरान वे अपने बच्चों गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ अपने मायके धरती पर आती हैं. छठ के दिन आगमन होता है और विजयदशमी को विदाई होती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह एक बेटी साल में एक बार अपने मायके आती है और परिवार उसका स्वागत नए वस्त्रों, लजीज पकवानों और उल्लास के साथ करता है, उसी भाव से दुर्गा पूजा मनाई जाती है.