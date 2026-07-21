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नाबालिग से दुष्कर्म: बाड़मेर बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं से की आरोपी का केस नहीं लड़ने की अपील

एसोसिएशन ने कहा कि इस मामले में पीड़ित पक्ष को उनकी मांग पर निशुल्क कानूनी सलाह देने के लिए भी हर समय तैयार है.

Barmer Court Complex
बाड़मेर न्यायालय परिसर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 9:10 PM IST

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बाड़मेर: जिले में बीते दिनों एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को बाड़मेर बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी का केस नहीं लड़ने का फैसला लिया. बाड़मेर बार एसोसिएशन ने अपील जारी कर अधिवक्ताओं से आरोपी का केस नहीं लड़ने का आग्रह किया है. पीड़ित पक्ष की मांग पर बार एसोसिएशन द्वारा कानूनी सलाह देने की बात कही है.

बाड़मेर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विष्णु भगवान चौधरी, उपाध्यक्ष अमित बोहरा, सचिव स्वरूप सिंह, कोषाध्यक्ष गौरव खत्री व सहकोषाध्यक्ष मुस्कान शराफ ने सभी साथी अधिवक्ताओं से निवेदन किया कि मानवता और न्याय के हित में इस अपील का सम्मान करें. एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु भगवान चौधरी ने बताया कि बीते दिनों एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई. मासूम बच्ची के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने और मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए एसोसिएशन की ओर से अपील की गई है कि कोई भी अधिवक्ता साथी इस घिनौनी अपराध के आरोपी की ओर से मामले में न्यायालय में पैरवी न करें.

अधिवक्ताओं से की ये अपील, देखें वीडियो (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन द्वारा इस मामले में पीड़ित पक्ष को उनकी मांग पर निशुल्क कानूनी सलाह देने के लिए भी हर समय तैयार है. उन्होंने आमजन से भी अपने छोटे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखने की है. बीते दिनों बाड़मेर जिले में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इस मामले को बाड़मेर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए महज 3 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है.

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BA BMR APPEAL TO ALL ADVOCATES
7 YEAR OLD MOLESTED IN BARMER
बाड़मेर बार एसोसिएशन की अपील
MINOR MOLESTED IN BARMER

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