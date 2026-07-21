ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म: बाड़मेर बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं से की आरोपी का केस नहीं लड़ने की अपील

बाड़मेर: जिले में बीते दिनों एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को बाड़मेर बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी का केस नहीं लड़ने का फैसला लिया. बाड़मेर बार एसोसिएशन ने अपील जारी कर अधिवक्ताओं से आरोपी का केस नहीं लड़ने का आग्रह किया है. पीड़ित पक्ष की मांग पर बार एसोसिएशन द्वारा कानूनी सलाह देने की बात कही है.

बाड़मेर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विष्णु भगवान चौधरी, उपाध्यक्ष अमित बोहरा, सचिव स्वरूप सिंह, कोषाध्यक्ष गौरव खत्री व सहकोषाध्यक्ष मुस्कान शराफ ने सभी साथी अधिवक्ताओं से निवेदन किया कि मानवता और न्याय के हित में इस अपील का सम्मान करें. एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु भगवान चौधरी ने बताया कि बीते दिनों एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई. मासूम बच्ची के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने और मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए एसोसिएशन की ओर से अपील की गई है कि कोई भी अधिवक्ता साथी इस घिनौनी अपराध के आरोपी की ओर से मामले में न्यायालय में पैरवी न करें.