Cyber Crime : 10-15 हजार रुपये कमाने वाले को मिला 6.5 करोड़ का GST नोटिस, पूरा परिवार परेशान
राजस्थान के बालोतरा से हैरान करने वाली खबर. जूते बनाने वाले कारीगर को मिला 6.5 करोड़ से ज्यादा का GST नोटिस. जानिए पूरा मामला...
Published : July 30, 2026 at 7:10 PM IST
बालोतरा: राजस्थान के बालोतरा में जूते बनाने वाले एक कारीगर को साढ़े छह करोड़ रुपये से अधिक का बकाया जीएसटी का नोटिस मिला है. आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ित और उसका परिवार नोटिस मिलने के बाद से बेहद चिंतित नजर आ रहा है. पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की है.
जिले के गुड़ामालानी के जीनगर मोहल्ला निवासी जितेंद्र जीनगर को तमिलनाडु से साढ़े छह करोड़ से अधिक रुपये के बकाया जीएसटी का नोटिस मिला है. जबकि पीड़ित का कहना है कि वह चमड़े के जूते बनाकर महीने में 10 से 15 हजार रुपये की मासिक आय से अपने परिवार का भरण पोषण करता है. ऐसे में इस नोटिस के बाद से पीड़ित के साथ उसका पूरे परिवार घबरा हुआ है. पीड़ित की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका मकान भी पीएम आवास योजना के तहत बन रहा है.
पीड़ित के अनुसार तमिलनाडु वाणिज्यिक कर विभाग के कृष्णगिरी-2 असेसमेंट सर्किल के सहायक आयुक्त द्वारा 5 मई 2026 को जारी नोटिस के अनुसार श्री शिवम एक्सपोर्ट्स नामक फर्म पर वित्तीय वर्ष 2017 से 2019-20 की अवधि का कुल 6 करोड़ 78 लाख 97 हजार 357 रुपये का टैक्स बकाया है. यह रिकवरी नोटिस जीएसटी नंबर और पैन नंबर के आधार पर जारी कर बैंकों को जितेंद्र कुमार के सभी बैंक खातों, एफडी और ओवरड्राफ्ट खातों को तुरंत फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं.
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पीड़ित जितेंद्र का कहना है कि उन्होंने कभी किसी को कंपनी बनाने के लिए दस्तावेज नहीं दिए. ऐसे में आशंका है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है. पीड़ित का कहना है कि उसका तमिलनाडु या किसी एक्सपोर्ट कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बताया कि इस मामले की लिखित सूचना गुड़ामालानी थाने में दी है, जहां से उन्हें साइबर थाने जाने की सलाह दी गई है.
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सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बिहारी लाल का इस मामले को लेकर मानना है कि दूसरे राज्य में पैन कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी बनाने का मामला प्रतीत हो रहा है. उनका कहना है कि विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर उसकी हर संभव मदद की जाएगी. पीड़ित को घबराने की जरूर नहीं है, बल्कि उन्हें जल्द इस संबंध में साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए.