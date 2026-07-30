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Cyber Crime : 10-15 हजार रुपये कमाने वाले को मिला 6.5 करोड़ का GST नोटिस, पूरा परिवार परेशान

बालोतरा: राजस्थान के बालोतरा में जूते बनाने वाले एक कारीगर को साढ़े छह करोड़ रुपये से अधिक का बकाया जीएसटी का नोटिस मिला है. आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ित और उसका परिवार नोटिस मिलने के बाद से बेहद चिंतित नजर आ रहा है. पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की है.

जिले के गुड़ामालानी के जीनगर मोहल्ला निवासी जितेंद्र जीनगर को तमिलनाडु से साढ़े छह करोड़ से अधिक रुपये के बकाया जीएसटी का नोटिस मिला है. जबकि पीड़ित का कहना है कि वह चमड़े के जूते बनाकर महीने में 10 से 15 हजार रुपये की मासिक आय से अपने परिवार का भरण पोषण करता है. ऐसे में इस नोटिस के बाद से पीड़ित के साथ उसका पूरे परिवार घबरा हुआ है. पीड़ित की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका मकान भी पीएम आवास योजना के तहत बन रहा है.

पीड़ित ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Balotra)

पीड़ित के अनुसार तमिलनाडु वाणिज्यिक कर विभाग के कृष्णगिरी-2 असेसमेंट सर्किल के सहायक आयुक्त द्वारा 5 मई 2026 को जारी नोटिस के अनुसार श्री शिवम एक्सपोर्ट्स नामक फर्म पर वित्तीय वर्ष 2017 से 2019-20 की अवधि का कुल 6 करोड़ 78 लाख 97 हजार 357 रुपये का टैक्स बकाया है. यह रिकवरी नोटिस जीएसटी नंबर और पैन नंबर के आधार पर जारी कर बैंकों को जितेंद्र कुमार के सभी बैंक खातों, एफडी और ओवरड्राफ्ट खातों को तुरंत फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं.