बाड़मेर की अनीता सोनी ने रचा नया मुकाम, देशभर के 51 सामाजिक योद्धाओं में मिली जगह, गुजरात में मिला चेंजमेकर-2026 अवॉर्ड सम्मान
अब तक महिला हिंसा के एक हजार मामलों में पीड़ित महिलाओं को सामने लाकर राहत एवं न्याय दिलाने की दिशा में कार्य कर चुकी हैं.
Published : October 7, 2026 at 10:18 AM IST
बाड़मेर: गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित सहकार भवन में समन्वय प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित सेकंड चेंजमेकर-2026 सम्मान समारोह में बाड़मेर की सामाजिक कार्यकर्ता अनीता सोनी को चेंजमेकर सम्मान से नवाजा गया है. सोनी ने ड्रॉपआउट बालिकाओं की शिक्षा से लेकर महिला हिंसा के खिलाफ समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए काम किया. उनके इन्हीं कामों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया.
देशभर से 500 नामांकनों में से 51 चेंजमेकर का चयन किया गया. चयनित प्रतिभागियों को 01 अक्टूबर से चार दिवसीय गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित सहकार भवन में आयोजित हुए इस समारोह में गुजरात के पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, अजय राका एवं जिगर ईमानदार ने अनीता सोनी को सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृति चिह्न एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.
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अनीता सोनी ने बताया कि वह बाड़मेर जिले में महिला संगठनों के साथ मिलकर पिछले लंबे समय से सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं. वे ड्रॉपआउट बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने, एकल महिलाओं के चुनरी परिवर्तन के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मकता लाने, बाल विवाह की रोकथाम तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति से जूझ रही महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में कार्य कर रही हैं.
46 बार किया रक्तदान: अब तक महिला हिंसा के एक हजार मामलों में पीड़ित महिलाओं को सामने लाकर राहत एवं न्याय दिलाने की दिशा में कार्य कर चुकी हैं. सामाजिक सेवा के साथ रक्तदान के क्षेत्र में अब तक 46 बार रक्तदान किया है. समारोह में मणिपुर, सिक्किम, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश सहित 27 राज्यों से चयनित 51 समाजसेवियों एवं चेंजमेकर को सम्मानित किया गया.
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