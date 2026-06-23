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बाड़मेर एसीबी टीम ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 20500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा

बाड़मेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बाड़मेर टीम ने मंगलवार को बालोतरा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक (रेवेन्यू इंस्पेक्टर) को 20 हजार 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा. रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने नेखमबंदी करवाने की एवज में घूस की मांग की थी. जिस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया.

बाड़मेर एसीबी के एएसपी नरेंद्र कुमार अणखिया ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने बाड़मेर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि बालोतरा जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के नगर हल्के के भू-अभिलेख निरीक्षक (रेवेन्यू इंस्पेक्टर) नारायण राम खेत की नेखमबंदी के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है. उन्होंने बताया कि परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया गया. भ्रष्ट सरकारी कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार शिकंजा कस रही है. एसीबी की टीम आरोपी के घर और ऑफिस में सर्च ऑपरेशन के साथ जांच पड़ताल में जुटी हुई है.