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बाड़मेर एसीबी टीम ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 20500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा

एसीबी की टीम आरोपी के घर और ऑफिस में सर्च ऑपरेशन के साथ जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

Accused in ACB custody
एसीबी की​ गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 5:35 PM IST

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बाड़मेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बाड़मेर टीम ने मंगलवार को बालोतरा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक (रेवेन्यू इंस्पेक्टर) को 20 हजार 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा. रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने नेखमबंदी करवाने की एवज में घूस की मांग की थी. जिस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया.

बाड़मेर एसीबी के एएसपी नरेंद्र कुमार अणखिया ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने बाड़मेर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि बालोतरा जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के नगर हल्के के भू-अभिलेख निरीक्षक (रेवेन्यू इंस्पेक्टर) नारायण राम खेत की नेखमबंदी के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है. उन्होंने बताया कि परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया गया. भ्रष्ट सरकारी कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार शिकंजा कस रही है. एसीबी की टीम आरोपी के घर और ऑफिस में सर्च ऑपरेशन के साथ जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

पढ़ें: भरतपुर में एसीबी कार्रवाई: पर्यवेक्षक समेत तीन महिलाएं 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

इस दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर नारायण राम ने चार हजार रुपए लिए थे. शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई अमल में लाई गई. मंगलवार को रेवेन्यू इंस्पेक्टर नारायण राम खोडाला में नेखमबंदी कार्य के लिए आये हुए थे. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के बाद परिवादी से 20 हजार 500 रुपए रुपए लेते हुए बाड़मेर एसीबी की टीम ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर नारायण राम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी टीम आरोपी के घर ऑफिस सहित अन्य ठिकानों पर दस्तावेज जांच ने के साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

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BARMER ACB CAUGHT BRIBE CASE
BRIBE OF RS 20500 TAKEN BY RI
BRIBE DEMANDED BY REVENUE INSPECTOR
रेवेन्यू इंस्पेक्टर को पकड़ा
REVENUE INSPECTOR TRAP IN BRIBE

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