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Barmer Student Beaten : बैग में कॉपी नहीं ले गया तो चौथी कक्षा के छात्र को बुरी तरह से पीटा, परिजनों ने थाने में दी रिपोर्ट

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक निजी स्कूल में कक्षा चौथी में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है. बच्चा बैग में एक कॉपी लेकर स्कूल नहीं गया था. आरोप है कि जिसके चलते शिक्षक ने बच्चे के साथ डंडे से बुरी तरह मारपीट की, जिससे मासूम के शरीर पर चोट के निशान आए हैं. परिजनों के बच्चे को अस्पताल में डॉक्टर से चेकअप करवाया और उपचार के बाद उसे घर लाए. पीड़ित बच्चे के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है.

छात्र की मां ने बताया कि उनका बेटा निजी स्कूल की कक्षा चौथी में पढ़ता है और गुरुवार को वह अपने बैग में एक कॉपी नहीं लेकर गया था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस वजह से एक शिक्षक ने डंडे से बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट की. उन्होंने बताया कि पिटाई करने के बाद स्कूल से फोन आया था कि आपके बेटे के सिर में दर्द हो रहा है. इसलिए उसको ले जाओ.