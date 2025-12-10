हिमाचल में पहली बार डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा, कीमत हुई तय
डिपो में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के आटे की भी इन कीमत तय हो गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 8:57 AM IST
शिमला: हिमाचल के डिपुओं में स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा विकल्प उतरने जा रहा है, जो न सिर्फ स्वाद और पोषण का संतुलन देगा, बल्कि प्रकृति की गोद से सीधे थाली तक पहुंचेगा. प्रदेश भर में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाखों उपभोक्ताओं को पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध होने वाला है, जो रासायनिक मुक्त उत्पादन, उच्च फाइबर और पारंपरिक कृषि के असली स्वाद का अनोखा मेल पेश करेगा. इसको लेकर मंगलवार को कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई. जिसमें प्राकृतिक खेती की तकनीक से खरीदे गए जौ की पिसाई कर डिपुओं और कृषि विभाग के आउटलेट के जरिए आटा उपलब्ध करने का फैसला लिया गया.
इस दिन से डिपुओं में मिलेगा आटा
इसके अलावा कृषि विभाग ने जौ के आटे की कीमत भी तय कर दी है. इसके साथ ही इस बार सर्दियों में डिपुओं के जरिए मक्की के आटे की नई दरें भी फाइनल की गई है. प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार किए गए ये दोनों ही उत्पाद अब आम लोगों को बाजार से सस्ती कीमत और बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होंगे. वहीं, विभाग ने सप्लाई की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं. प्रदेश भर में 20 दिसंबर के बाद डिपो इन स्थानीय प्राकृतिक उत्पादों से भरने शुरू हो जाएंगे. ऐसे में प्राकृतिक खेती की यह खुशबू जब शहरों के रसोईघरों तक पहुंचेगी, तो यह न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी स्वास्थ्य का नया विकल्प देगी.
"उपभोक्ताओं को विभाग के आउटलेट और डिपुओं में माध्यम से प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध कराया जाएगा. जौ के आटे की कीमत 120 रुपए किलो तय की गई है. इसी तरह से मक्की के आटे का भाव भी 55 रुपए किलो निर्धारित किया गया है. पिसाई के बाद ये दोनों ही उत्पाद 20 दिसंबर के बाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध होंगे." - सी पॉलरासु, सचिव, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश
प्राकृतिक उत्पादों की कीमत तय
हिमाचल प्रदेश में डिपुओं के जरिए पहली बार उपभोक्ताओं को जौ के आटे का खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध होगा. कृषि विभाग ने पहली बार पांगी में प्राकृतिक खेती की तकनीक से खरीदे गए जौ की पिसाई का फैसला लिया है. जिसके बाद उपभोक्ताओं को ये जौ का आटा 120 रुपए किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा. इसी तरह से प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपए किलो कर दिया है. ऐसे में कृषि विभाग ने प्रदेश भर में 40 रुपए किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्की की खरीद की है. जिसके बाद अब इसका आटा तैयार कर डिपुओं के जरिए 55 रुपए किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा. पिछली बार डिपुओं में मक्की के आटे का भाव 50 रुपए प्रति किलो था.