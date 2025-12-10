ETV Bharat / state

हिमाचल में पहली बार डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा, कीमत हुई तय

शिमला: हिमाचल के डिपुओं में स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा विकल्प उतरने जा रहा है, जो न सिर्फ स्वाद और पोषण का संतुलन देगा, बल्कि प्रकृति की गोद से सीधे थाली तक पहुंचेगा. प्रदेश भर में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाखों उपभोक्ताओं को पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध होने वाला है, जो रासायनिक मुक्त उत्पादन, उच्च फाइबर और पारंपरिक कृषि के असली स्वाद का अनोखा मेल पेश करेगा. इसको लेकर मंगलवार को कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई. जिसमें प्राकृतिक खेती की तकनीक से खरीदे गए जौ की पिसाई कर डिपुओं और कृषि विभाग के आउटलेट के जरिए आटा उपलब्ध करने का फैसला लिया गया.

इस दिन से डिपुओं में मिलेगा आटा

इसके अलावा कृषि विभाग ने जौ के आटे की कीमत भी तय कर दी है. इसके साथ ही इस बार सर्दियों में डिपुओं के जरिए मक्की के आटे की नई दरें भी फाइनल की गई है. प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार किए गए ये दोनों ही उत्पाद अब आम लोगों को बाजार से सस्ती कीमत और बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होंगे. वहीं, विभाग ने सप्लाई की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं. प्रदेश भर में 20 दिसंबर के बाद डिपो इन स्थानीय प्राकृतिक उत्पादों से भरने शुरू हो जाएंगे. ऐसे में प्राकृतिक खेती की यह खुशबू जब शहरों के रसोईघरों तक पहुंचेगी, तो यह न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी स्वास्थ्य का नया विकल्प देगी.