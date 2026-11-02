ETV Bharat / state

रामगढ़ में ओवरलोड मालगाड़ी बनी खतरा! बरकाकाना स्टेशन का छज्जा क्षतिग्रस्त, टला बड़ा हादसा

बरकाकाना स्टेशन का छज्जा क्षतिग्रस्त ( ETV BHARAT )

रामगढ़: भारतीय रेलवे की लापरवाही या माल लदान में मानकों की अनदेखी, बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर ओवरलोडिंग मालगाड़ी ने हादसे के हालात पैदा कर दिए. दरअसल, प्लेटफॉर्म संख्या 3 से गुजर रही मालगाड़ी में निर्धारित लदान स्तर से ऊपर तक भरा माल स्टेशन के छज्जे से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छज्जे के किनारे लगी टीन और एस्बेस्टस शीट टूटकर प्लेटफॉर्म पर गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि घटना के वक्त प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या कम थी, वरना कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

निर्धारित लदान सीमा से ऊपर तक लदा था सामान