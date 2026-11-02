रामगढ़ में ओवरलोड मालगाड़ी बनी खतरा! बरकाकाना स्टेशन का छज्जा क्षतिग्रस्त, टला बड़ा हादसा
रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर एक ओवरलोड मालगाड़ी छज्जा तोड़ते हुए आगे निकल गई.
Published : November 2, 2026 at 7:24 PM IST
रामगढ़: भारतीय रेलवे की लापरवाही या माल लदान में मानकों की अनदेखी, बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर ओवरलोडिंग मालगाड़ी ने हादसे के हालात पैदा कर दिए. दरअसल, प्लेटफॉर्म संख्या 3 से गुजर रही मालगाड़ी में निर्धारित लदान स्तर से ऊपर तक भरा माल स्टेशन के छज्जे से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छज्जे के किनारे लगी टीन और एस्बेस्टस शीट टूटकर प्लेटफॉर्म पर गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि घटना के वक्त प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या कम थी, वरना कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी.
निर्धारित लदान सीमा से ऊपर तक लदा था सामान
जानकारी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म संख्या 3 से एक मालगाड़ी गुजर रही थी. मालगाड़ी के अंदर बोरों में भरा माल निर्धारित लदान सीमा से काफी ऊपर तक लदा हुआ था, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी, ऊपर तक लदा माल स्टेशन के छज्जे के ऊपरी हिस्से से टकराने लगा. लगातार टक्कर के कारण छज्जे के किनारे लगी टीन और एस्बेस्टस शीट क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गई. अचानक हुई इस घटना से प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे.
दो रेल मंडलों तक पहुंचा मामला, क्षतिपूर्ति की होगी वसूली
घटना को लेकर बरकाकाना डीटीएम राजहंस सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. संबंधित माल खुर्दा रोड रेल मंडल का था, जबकि बरकाकाना पॉइंट को रांची रेल मंडल से मिला था. घटना की सूचना दोनों रेल मंडलों को दे दी गई है. उन्होंने बताया कि मालगाड़ी को राय स्टेशन पर रुकवाकर माल का स्तर ठीक कराया जाएगा. इसके बाद ही उसे आगे रवाना किया जाएगा. वहीं, प्लेटफॉर्म के छज्जे को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संबंधित साइडिंग अथॉरिटी से वसूल की जाएगी.
सवालों के घेरे में माल लदान की व्यवस्था
इस घटना ने मालगाड़ियों में निर्धारित लदान सीमा और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ होती, तो टूटकर गिरी शीट किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी. सवाल यह है कि निर्धारित सीमा से ऊपर माल लादकर मालगाड़ी को रवाना करने से पहले संबंधित स्तर पर जांच क्यों नहीं की गई और ऐसी लापरवाही के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी?
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