धर्म और नाम बदलकर 36 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था हत्या का आरोपी, बरेली में गिरफ्तार
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि 36 साल से फरार चल रहे हत्या के 70 वर्षीय आरोपी प्रदीप सक्सेना को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 28, 2025 at 3:29 PM IST
बरेली: गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 36 साल से फरार चल रहे आरोपी ने न सिर्फ अपनी पहचान बदली, बल्कि धर्म परिवर्तन कर एक नया जीवन जी रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार सक्सेना के रूप में हुई, जो मुरादाबाद में अब्दुल रहीम उर्फ इस्लाम के नाम से रह रहा था. एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बरेली के डेलापीर बाजार के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
1989 में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा: एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा कि प्रदीप सक्सेना के खिलाफ वर्ष 1989 में थाना शाही पर धारा 379/302 (हत्या और चोरी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भी भेजा गया था, लेकिन वर्ष 2002 में कोर्ट में पेशी से पहले वह फरार हो गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. वो पहचान बदलकर पुलिस को लंबे अर्से से चकमा दे रहा था.
थाना प्रेमनगर #bareillypolice द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के क्रम में करीब 30-35 वर्षों से कोर्ट की कार्यवाही से बचने हेतु नाम बदलकर फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर की जा रही पुलिस कार्यवाही के संबंध में श्री मानुष पारीक #SPCITY बरेली की बाइट। #UPPolice https://t.co/iXikK2s7mh pic.twitter.com/uSwk4teT6l— Bareilly Police (@bareillypolice) November 28, 2025
'सक्सेना ड्राइवर' से खुली पहचान: हाल ही में आरोपी के किला में रहने वाले भाई सुरेश सक्सेना से पुलिस को पता चला कि मुरादाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में उसका भाई 'सक्सेना ड्राइवर' के नाम से ड्राइविंग करता है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मुरादाबाद में छानबीन की. इसमें पुष्टि हुई कि 'सक्सेना ड्राइवर' असल में 36 से फरार चल रहा आरोपी प्रदीप सक्सेना है.
अब्दुल रहीम के नाम से रह रहा था: एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि आरोपी ने अपना नाम बदलकर अब्दुल रहीम रख लिया था. वह इस्लाम धर्म अपनाकर इस्लामनगर में अपने परिवार के साथ रह रहा था. थाना प्रेमनगर पुलिस टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर 70 वर्षीय प्रदीप शर्मा को बरेली के डेलापीर मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
