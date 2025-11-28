ETV Bharat / state

धर्म और नाम बदलकर 36 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था हत्या का आरोपी, बरेली में गिरफ्तार

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि 36 साल से फरार चल रहे हत्या के 70 वर्षीय आरोपी प्रदीप सक्सेना को गिरफ्तार किया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 3:29 PM IST

बरेली: गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 36 साल से फरार चल रहे आरोपी ने न सिर्फ अपनी पहचान बदली, बल्कि धर्म परिवर्तन कर एक नया जीवन जी रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार सक्सेना के रूप में हुई, जो मुरादाबाद में अब्दुल रहीम उर्फ इस्लाम के नाम से रह रहा था. एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बरेली के डेलापीर बाजार के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

1989 में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा: एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा कि प्रदीप सक्सेना के खिलाफ वर्ष 1989 में थाना शाही पर धारा 379/302 (हत्या और चोरी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भी भेजा गया था, लेकिन वर्ष 2002 में कोर्ट में पेशी से पहले वह फरार हो गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. वो पहचान बदलकर पुलिस को लंबे अर्से से चकमा दे रहा था.

'सक्सेना ड्राइवर' से खुली पहचान: हाल ही में आरोपी के किला में रहने वाले भाई सुरेश सक्सेना से पुलिस को पता चला कि मुरादाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में उसका भाई 'सक्सेना ड्राइवर' के नाम से ड्राइविंग करता है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मुरादाबाद में छानबीन की. इसमें पुष्टि हुई कि 'सक्सेना ड्राइवर' असल में 36 से फरार चल रहा आरोपी प्रदीप सक्सेना है.

अब्दुल रहीम के नाम से रह रहा था: एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि आरोपी ने अपना नाम बदलकर अब्दुल रहीम रख लिया था. वह इस्लाम धर्म अपनाकर इस्लामनगर में अपने परिवार के साथ रह रहा था. थाना प्रेमनगर पुलिस टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर 70 वर्षीय प्रदीप शर्मा को बरेली के डेलापीर मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

