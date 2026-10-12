ETV Bharat / state

हजारीबाग का बरही इंडोर स्टेडियम हुआ खंडर! सरकारी उदासीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ा भवन

बदहाली इंडोर स्टेडियम ( Etv Bharat )

हजारीबाग: जिले में कई ऐसे भवन हैं, जो बनकर तैयार हैं और बिना उपयोग के ही अब खंडहर में तब्दील हो रहे हैं. ऐसा ही एक भवन है बरही का इंडोर स्टेडियम, जिसका 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने उद्घाटन किया था, लेकिन बिना किसी मैच या फिर प्रशिक्षण की ही यह स्टेडियम अब खंडहर में बदल रहा है और इसे देखने वाला भी कोई नहीं है. अब यहां अधिकांश कबूतरों का ही जमावड़ा रहता है.

सरकारी पैसे की बर्बादी!