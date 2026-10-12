हजारीबाग का बरही इंडोर स्टेडियम हुआ खंडर! सरकारी उदासीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ा भवन
हजारीबाग का इंडोर स्टेडियम जिसे कभी बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया था, आज वो खुद अब खंडहर में तब्दील हो गया है.
Published : October 12, 2026 at 5:49 PM IST
हजारीबाग: जिले में कई ऐसे भवन हैं, जो बनकर तैयार हैं और बिना उपयोग के ही अब खंडहर में तब्दील हो रहे हैं. ऐसा ही एक भवन है बरही का इंडोर स्टेडियम, जिसका 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने उद्घाटन किया था, लेकिन बिना किसी मैच या फिर प्रशिक्षण की ही यह स्टेडियम अब खंडहर में बदल रहा है और इसे देखने वाला भी कोई नहीं है. अब यहां अधिकांश कबूतरों का ही जमावड़ा रहता है.
सरकारी पैसे की बर्बादी!
दरअसल, सरकारी पैसे की बर्बादी देखना हो तो एक बार हजारीबाग जरूर पहुंचे. यहां कई ऐसे भवन हैं, लेकिन उपयोग के अभाव में अब खंडर हो रहे हैं. ऐसा ही एक भवन है बरही के टोल प्लाजा के पास उपकार के बगल में इंडोर स्टेडियम.
अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा इंडोर स्टेडियम
भवन के बाहरी भाग में आज भी उद्घाटन की शिलापट्ट मौजूद है. जिस पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में अंकित है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री ने किया था, कहा जाए तो बरही के चकुरा टांड़ में झारखंड की कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा बनाया गया भवन शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रहा है. आलम यह है कि एक भी खेल स्टेडियम में नहीं हुआ है और आज यह स्टेडियम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है.
उदासीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ा भवन
इंडोर स्टेडियम का निर्माण 2010 में एनबीसीसी लिमिटेड रांची नाम की एक एजेंसी द्वारा किया गया था. स्थानीय लोग बताते हैं कि इस स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपने पैर तक नहीं रखे हैं. यह स्टेडियम ठीक रहता तो कई खिलाड़ियों का भविष्य तैयार हो सकता था. सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही के कारण भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है.
काम कर रहे कर्मियों को अपनी परेशानी
बता दें कि भवन का कुछ भाग अग्निशमन विभाग के उपयोग में लाया जा रहा है. यहां के कर्मी भी काफी परेशान है. बारिश के दिनों में यहां काम कर रहे कर्मियों को मुश्किल होती है. कर्मियों ने बताया कि हम लोग सिर्फ यहां नौकरी कर रहे हैं, इस कारण किसी भी तरह का बयान और टिप्पणी देना उचित नहीं है, लेकिन विभाग को संवेदनशील होना चाहिए कि जो कर्मी लोगों की जान बचाते हैं, उनके रहने के लिए उचित ठिकाना तक नहीं है. यहां दो कमरों की स्थिति बेहद ही खराब है.
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