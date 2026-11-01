ETV Bharat / state

यूपी की 129 साल पुरानी टमटम, 1:10 घंटे में चलती 31 किमी, जानिए अंग्रेजों की धीमी चाल वाली ट्रेन की पूरी थ्योरी

बरहजिया टमटम ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: एक ऐसी ट्रेन जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, वह भी पीढ़ियों से. 129 साल पुरानी बताई जा रही इस ट्रेन का नाम वैसे तो कागजों में बरहज बाजार-सलेमपुर-भटनी पैसेंजर है, लेकिन लोगों का लगाव कुछ ऐसा है कि इसे 'बरहजिया टमटम' कहते हैं. 31 किमी के सफर में ये 7 स्टेशनों से गुजरती है. एक सदी से ऊपर यह लोगों को अपनी मंजिल तक लगातार पहुंचा रही है. इस दौरान इसने कई पड़ाव देखे. यहां तक कि इसके बंद होने की भी नौबत आ गई. इस ट्रेन का सफर अब भी जारी है. लोगों का इससे जुड़ाव पहले से भी अधिक हो गया है. आइए जानते हैं, इस खास ट्रेन के बारे में...

यूपी की सबसे खास ट्रेन (Video Credit; ETV Bharat) 1897 में शुरुआत

गजेटियर बताता है कि यह रेल लाइन 1 दिसंबर 1897 को बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने शुरू की. मकसद था बरहज के रास्ते चीनी मिल का माल और घाघरा के घाट का सामान सलेमपुर होते हुए गोरखपुर तक पहुंचाना. तब मीटर गेज लाइन थी. डिब्बों के साथ छोटा कुक्कू इंजन (छोटा भाप इंजन) लगता था. स्थानीय बुजुर्ग रामजी बताते हैं कि तब कोयले और लकड़ी से इंजन चलता था. औसत स्पीड 15-18 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी. सलेमपुर से बरहज के 20 किलोमीटर में 1.5 से 2 घंटा लगते थे. इसके बाद भटनी से बरहज तक 3 से 4 घंटा का सफर. रेलवे के रिटायर कर्मचारी राजेन्द्र बताते हैं रास्ते में इंजन में दो बार पानी डालना पड़ता था. देवरहा बाबा रोड और सतराव पर आधा-आधा घंटा इस काम में लग जाते थे. इंजन का धुआं 2 किलोमीटर तक दिख जाता था. अगर गीली लकड़ी मिल गई तो ट्रेन रास्ते में ही खड़ी हो जाती थी. क्यों कहते हैं टमटम? (Photo Credit; ETV Bharat) क्यों कहते हैं टमटम? रेलवे में इसका नाम बरहज बाजार-सलेमपुर-भटनी पैसेंजर, लेकिन लोग इसे 'बरहजिया टमटम' कहते हैं. टमटम इसलिए क्योंकि इसकी चाल बेहद धीमी है. साथ ही इसका फाटक वाला सिस्टम कहीं और नहीं है. दरअसल, 31 किलोमीटर के इसके सफर में 26 रेलवे क्रासिंग हैं. इसमें एक जगह मईल- मगहरा मार्ग चकरा ढाला क्रासिंग है. यहां जब ट्रेन पहुंचती है तो क्रासिंग से पहले रुक जाती है. इसके बाद ट्रेन का गार्ड उतरता है. क्रासिंग के दोनों तरफ के फाटक बंद करता है. फिर ट्रेन आगे बढ़ती है. क्रासिंग पार करते ही ट्रेन फिर रुकती है. गार्ड दोनों फाटक खोलता है और ट्रेन में सवार हो जाता है. इसके बाद ही ये आगे बढ़ती है. ट्रेन के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) इलाके की लाइफ लाइन यह ट्रेन स्थानीय लोगों की लाइफलाइन की तरह काम करती है. भटनी से बरहज बाजार तक की यात्रा पूरी होने में करीब एक घंटा 10 मिनट का समय लगता है. इसका किराया भी महज ₹10 है. इस ट्रेन से ज्यादातर छात्र, सब्जी विक्रेता, दूध बेचने वाले और नौकरीपेशा सफर करते हैं. रोज करीब 7 से 8 हजार लोग इस ट्रेन से आते-जाते हैं. इस ट्रेन से महीने की औसत आय 7 से 8 लाख रुपये के करीब है. ट्रेन का रूट भटनी जं से चलकर पिव कोल, सलेमपुर जं., देवरहा बाबा रोड, सतराव, सिसई गुलाबराय होते हुए बरहज बाजार पहुंचती है. कुल दूरी 31 किमी भटनी से बरहज बाजार तक है. ट्रेन की खासियत (Photo Credit; ETV Bharat) ट्रेन का समय यह ट्रेन रोज 4 फेरे लगाती है. दो सुबह और दो शाम. 05430/55128 बरहज से सलेमपुर सुबह 06:40 और शाम 18:05, 55105/55127 सलेमपुर से बरहज सुबह 09:00 और रात 19:50 निकलती है.