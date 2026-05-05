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GROUND REPORT :सरगुजा के जलाशयों की पड़ताल, कितने पुख्ता हैं सुरक्षा के इंतजाम, बरगी डैम क्रूज हादसे से सबक

बरगी डैम क्रूज हादसे के बाद सरगुजा के जलाशयों में बोटिंग के दौरान सुरक्षा का जायजा ईटीवी भारत ने लिया.देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट

Investigation of Surguja Reservoirs
घुनघुट्टा डैम में सुरक्षा इंतजाम का जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 7:53 PM IST

6 Min Read
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सरगुजा : जबलपुर के बरगी डैम क्रूज हादसे में कई लोगों की मौत हुई.इस हादसे ने पर्यटन को लेकर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए. ऐसे में छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बोटिंग और जलाशयों में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है इसकी पड़ताल ईटीवी भारत ने की. सरगुजा के घुनघुट्टा डैम में भी बोटिंग कराई जाती है. सरगुजा और जशपुर में स्टीमर और कोरिया के झुमका जलाशय में क्रूज चलाया जा रहा है.


झूमका डैम का क्रूज बंद

कोरिया के झुमका जलाशय में संचलित क्रूज को बंद कर दिया गया है, क्रूज में शराब सेवन की शिकायत के बाद सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इसे बंद करा दिया है. झुमका वाटर टूरिज्म सोसायटी ने क्रूज संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है.

SDRF ready to deal with disaster
आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ तैयार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
मयाली और घुनघुट्टा में बोटिंग

जशपुर के मयाली और अंबिकापुर के घुनघुट्टा में छोटी स्टीमर की बोटिंग का संचलान किया जा रहा है. लेकिन यहां पर संचालन समिति ने सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा है. इस 7 सीटर बोट में शराब पीकर जाने, डांस करने खड़े होकर सेल्फी लेने की मनाही है. लाइफ जैकेट के साथ-साथ करीब 7 गोताखोर हैं. इनमे से एक पुरुष बोट चालक और 6 महिलाएं हैं, ये सभी तैरना जानते हैं.

सरगुजा के जलाशयों की पड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घुनघुट्टा डैम में पहुंची टीम
ईटीवी भारत की टीम घुनघुट्टा डैम पहुंची और बोट चलाकर समेत संचालन समिति की महिलाओं से बात की. चालक ने बताया कि अगर कोई चलती बोट में खड़ा होता है तो बोट को वही बंद कर देता हूं.

शराब पीकर आने वालों को बोट में जाने ही नहीं देते हैं.यहां समूह में चालक सहित 6 महिलाओं को तैराकी आती हैं. घटना होने पर लाइफ जैकेट का सपोर्ट तो रहता ही है और हम लोग भी मदद कर सकते हैं - सरिता, वोट संचालक

एसडीआरएफ की अपील

एसडीआरएफ के सहायक निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि आपने हाल ही के घटना के आधार पर जो यह मुद्दा उठाया बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है. इस मुद्दे के आधार पर स्थानीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में समस्त पोखर तालाब जहां जहां है,वहां पर संबंधित थानों को निर्देश दिया गया है. मैं आप लोग के इस चैनल के माध्यम से पूरे सरगुजा के छत्तीसगढ़ के वर्तमान में बदलते परिवेश मौसम का जो परिवर्तन हम दिनों दिन देख रहे हैं. मैं सर्वप्रथम जनता को जागरूक करूंगा इस विषय आप गहरे तालाबों के पानी में ना जाए क्योंकि अचानक मौसम परिवर्तन हो रहा है.

security arrangements in Ghunghutta Dam
घुनघुट्टा डैम में सुरक्षा इंतजाम का जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जारी किए गए हैं दिशा निर्देश

संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि हमारे जिला में केवल एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर स्टीमर चलता है. वहां के लोगों को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सरपंच के माध्यम से निर्देशित किया गया है. मैं अपील करता हूं कि वो खतरनाक स्टंट ना करें. मद्यपान करके तालाबों में ना जाएं, क्योंकि हमको बहुत कीमती जीवन मिला है और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के साथ अपने परिवार की सुरक्षा करें. वर्तमान आप लोगों को ज्ञात ही है कि कई दुर्घटनाएं अभी से घट चुकी है जिसके माध्यम से हमें पोखरों तालाबों में व्यक्तियों को डूबने की सूचना प्राप्त हुई.

डूबने वाले को बचाते वक्त ध्यान रखें ये बात

जो डूबने वाला व्यक्ति होता है वो बचाने वाले के लिए अपने आप में एक खतरा होता है. उसको बचाने के लिए यदि कोई व्यक्ति बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको अपने तरीकों से सामने से बचाव ना करें, उसके पीछे सिर के हिस्से से बचाए. सिर के हिस्से को पकड़ के खींचे या कोई लंबी रस्सी से उसको सहारा दे. अपने आप जैसे आप किसी को बचाने जाते हैं तो वो अपना पूरा भार सामने बचाने वाले को दे देता है, उससे बचाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी जान बहुत बड़े खतरे में फस जाती है.

आप यदि कोई जनता जनार्दन में कोई बचाने जाता है तो उसके लिए मैं उसे सुझाव दूंगा कि अपनी सुरक्षा पहले करें क्योंकि डूबने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए तो खतरा है ही. साथ ही साथ बचाने वाले के लिए बहुत बड़ा खतरा है. तो अपने आप को बचाव करते हुए उनको बचाने का प्रयास करें- संजय कुमार गुप्ता, सहायक निरीक्षक,SDRF

नाव में डांस ना करें

आजकल देखिए हर जगह म्यूजिक सिस्टम सब लगा हुआ है. अचानक झूमने नाचने लगते हैं लोग. ऐसा नहीं करना चाहिए. नाव में स्थिर रहे नाव में बैलेंस बनाए जैसा नाव परिचालक बताते हैं कि किस तरह से बैलेंस बना के रखें. निर्धारित क्षमता से अधिक पैसेंजर ना बैठाएं. स्टीमर वाले खुद ना बैठे. छोटे बच्चों को ले ना जाए. थोड़ा सा मजा के लिए जीवन को अपने खतरे में डालना उचित नहीं है. आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि इस टाइप के खतरों से बचे रहे और असुरक्षित रहे.


बोट में तैराक रखें
संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि घुनघुट्टा के सरपंच को भी हमने बताया है. वहां जो सहायता समूह के माध्यम से चला जा रहा उनको भी बताया गया है. स्थानीय थाने के माध्यम से भी सूचित किया गया. पिछले बार निरीक्षण किए थे हम लोग तो उनके पास केवल एक लाइफ जैकेट होता है. जो जैसे 8 से 10 यात्रियों के हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार लाइफ जैकेट रखते हैं. जैसा की बरगी का आपने देखा लाइफ जैकेट भी बचा नहीं पाया तो लाइफ जैकेट के भरोसे ना रहे. कुछ और भी अन्य जैसे जो या स्टीमर संचालक है एक दो तैराक भी अपने साथ रखें. सहयोग के लिए क्योंकि प्राय: स्टीमर में दो ही स्टाफ रहता है. दो स्टाफ आपसे ज्यादा सात आठ लोग की जान तो आप बचा नहीं पाएंगे. तो उनसे भी अपील करूंगा कि कम से कम एक दो तैराक अपने साथ रखें ऐसे दुर्घटना से बचने के लिए.

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