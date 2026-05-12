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बरगी क्रूज हादसे में पर्यटन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप, न्यायिक आयोग खोलेगा एक-एक अधिकारी की कुंडली

हाईकोर्ट के बाद न्यायिक कमेटी के सामने पेश होंगे सबूत, पर्यटन विभाग में पदस्थ कई अधिकारी नपेंगे, जांच शुरू

BARGI CRUISE INVESTIGATION HEARING
हाईकोर्ट के बाद न्यायिक कमेटी के सामने पेश होंगे सबूत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:25 PM IST

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जबलपुर : बरगी क्रूज हादसे के बाद न्यायिक आयोग पर्यटन विभाग की कुंडली खंगालने की तैयारी में है. पर्यटन विभाग की लापरवाही के कारण हुई 13 से 15 यात्रियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट में तीन जनहित दायर की गई थीं. याचिका में मांग की गई थी कि घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने घटना को दुखद करार देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया कि उठाए गए मुद्दों को गठित न्यायिक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें.

पर्यटन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप

नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डाॅ. जी पी मिश्रा सहित दो अन्य की ओर से बरगी क्रूज हादसे को लेकर याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है. पर्यटन विभाग सुरक्षा मानक का पालन करता तो यह घटना घटित नहीं होती. क्रूज का एक इंजन खराब था और यलो अलर्ट की जानकारी पायलट को नहीं दी गई थी. एनजीटी के आदेश की अवहेलना करते हुए बरगी बांध में पर्यटन विभाग के द्वारा क्रूज का संचालन किया जा रहा था.

JABALPUR CRUISE ACCIDENT HEARING
मजदूर नहीं होते तो बढ़ता मौत का आंकड़ा (Etv Bharat)

याचिका में इन गंभीर लापरवाहियों का जिक्र

  • क्रूज में लाइफ सेविंग जैकेट में अलमारी में लॉक कर रखा गया था.
  • क्रूज जब डूबने लगा तब यात्रियों को जैकेट दी गई.
  • क्रूज में बच्चों के नाम की जैकेट नहीं थी और जो जैकेट थीं वह घटिया स्तर की थीं.
  • हादसे में जैकेट पहने व्यक्तियों की भी डूबने से मौत हुई, यह जांच का विषय है.
  • वर्तमान में पर्यटन विभाग के एमडी पद पर पदस्थ व्यक्तियों को इंदौर दूषित जल मामले में लापरवाही के कारण हटाया गया था.
  • क्रूज के दो इंजन में से एक पहले से खराब था.
  • यलो अलर्ट के बावजूद क्रूज का संचालन किया गया.

मजदूर नहीं होते तो बढ़ता मौत का आंकड़ा

याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ट अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि घटनास्थल के समीप ही पुल निर्माण में लगे मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर क्रूज में सवार यात्रियों की जान बचाई. मजदूरों के कारण ही कई क्रूज यात्री सूचित बच गए वरना मृतक की संख्या लगभग दोगुना हो सकती थी.

खराब जैकेट खरीदने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई

याचिका में राहत चाही गई थी कि घटना के लिए संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने आईएसआई व बीआईएस मानक की लाइफ जैकेट की खरीदारी नहीं की. इसके अलावा उम्र पूरी कर चूके क्रूज का संचालन कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई.

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याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से घटना को दुखद बताते हुए कहा गया कि जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है. न्यायिक आयोग तीन माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करेगा. न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करने के साथ कहा है कि जान पर खेलकर क्रूज यात्रियों को बचाने वाले मजदूरों को पुरस्कृत करने के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लें. इसके अलावा जांच आयोग पर्यटन विभाग के विभागीय ढांचे व सुरक्षा के संबंध में जांच करें.

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