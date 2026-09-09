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बड़गाईं जमीन फर्जीवाड़ा मामला: हेमंत सोरेन की याचिका पर HC ने ED से मांगा जवाब, 16 सितंबर को अगली सुनवाई

बड़गाईं जमीन फर्जीवाड़ा मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर HC ने ED से जवाब मांगा है. रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट.

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झारखंड हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 5:20 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के बड़गाईं स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.

क्या है हेमंत सोरेन की याचिका में

हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी गई थी. मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका में डिस्चार्ज पिटीशन पर रोक लगाने के साथ ही मामले की आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा. वहीं, ED की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा.

8 जून को खारिज हुई थी डिस्चार्ज पिटीशन

दरअसल, रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने 8 जून 2026 को हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है. निचली अदालत के इसी आदेश के खिलाफ अब हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उनकी ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका में विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने और आपराधिक कार्यवाही से राहत देने की मांग की गई है.

14 आरोपियों के खिलाफ हो चुका है आरोप गठन

इस मामले में ED की विशेष अदालत पहले ही अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है. इनमें पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद , तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अंतु तिर्की, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह, संजीत कुमार और मोहम्मद इरशाद के नाम शामिल हैं.

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