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बड़गाईं जमीन विवाद मामला, 21 सितंबर को PMLA कोर्ट में हाजिर होंगे सीएम हेमंत सोरेन, वर्जुअल पेशी की छूट

PMLA कोर्ट ने रांची-बरगाईं जमीन मामले में हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

PMLA COURT
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 1:41 PM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी रांची के चर्चित बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब 21 सितंबर को पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) की कोर्ट में हाजिर होना होगा. हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनको शनिवार 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई. इस आधार पर न्यायाधीश योगेश कुमार ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी है. साथ ही वर्चुअली रुप से भी पेश होने की छूट दी गई है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने बताया कि 21 सितंबर को सीएम को चार बजे तक पेश होना होगा. उसी दिन आरोप गठन पर बहस होगी.

हाईकोर्ट से कल नहीं मिली थी राहत

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक अंतरिम अर्जी (interlocutory application) दायर की थी. इसमें उन्होंने बरगाई में 8.86 एकड़ ज़मीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में स्पेशल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था.

सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पांडे का बयान (Etv Bharat)

PMLA कोर्ट ने जून में ही डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी

दरअसल, बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. PMLA कोर्ट के इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसी याचिका के साथ 19 सितंबर को PMLA कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से IA दाखिल की गई थी. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

PMLA COURT
सीबीआई कोर्ट (Etv Bharat)

ED की विशेष अदालत कई लोगों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है

बड़गांई जमीन से जुड़े इस मामले में ED की विशेष अदालत ने सह-आरोपी अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

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