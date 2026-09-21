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बड़गाई जमीन विवाद मामला: अब 24 सितंबर को PMLA कोर्ट में हाजिर होंगे सीएम हेमंत, आरोप गठन पर होगी सुनवाई

रांची के बड़गाई जमीन विवाद मामले में अब 24 सितंबर को सुनवाई होगी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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सीएम हेमंत सोरेन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
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रांची: राजधानी रांची के चर्चित बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 24 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए की कोर्ट में हाजिर होंगे. उसी दिन बड़गाई जमीन विवाद मामले में आरोप गठन पर सुनवाई होगी. आज 21 सितंबर को मुख्यमंत्री की ओर से एएजी अच्युत केशव कोर्ट में हाजिर हुए. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि किस वजह से सुनवाई की अगली तारीख 24 सिंतबर तय हुई है.

आज मुख्यमंत्री को होना था पेश

हाईकोर्ट में IA खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री को 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी. इस आधार पर विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी थी. अब सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर तय हो गई है.

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

दरअसल, बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर विशेष अदालत में पेशी से छूट का आग्रह किया था. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था.

PMLA कोर्ट ने खारिज किया था डिस्चार्ज पिटीशन

बता दें कि बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. PMLA कोर्ट के इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

सीएम हेमंत सोरेन की ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसी याचिका के साथ 19 सितंबर को PMLA कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से IA दाखिल की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

बड़गांईं जमीन से जुड़े इस मामले में ED की विशेष अदालत ने आरोपी अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

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