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यूपी का 65 साल पुराना रेल इंजन कारखाना, 11000 इंजन बनाने का रिकार्ड, अफ्रीका समेत कई देशों की ट्रेनें धड़ाधड़ दौड़ा रहे

मोजाम्बिक, श्रीलंका समेत कई देशों को निर्यात किए रेल इंजन, रेलवे की कीर्तिमान रचने वाली बड़ी इकाई.

bareka varanasi 65 year old railway engine factory created record making 11000 engines
यूपी का 65 साल पुराना रेल इंजन कारखाना. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:20 AM IST

4 Min Read
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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया के सपने के तहत अब बनारस का रेल इंजन कारखाना पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है. पहले रेल इंजन बनाने के कुछ पार्ट विदेश से मंगाए जाते थे, लेकिन बीते कुछ समय से भारत में ही सारे पार्ट तैयार होते हैं और उसके जरिए इंजन को तैयार किया जा रहा है. अब तक 11,000 से अधिक इंजन बरेका में बनाए जा चुके हैं, जिसमें विदेश में भी सैकड़ों इंजन निर्यात किए जा चुके हैं. अपने स्थापना के बाद से ही बरेका लगातार कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है. बता दें कि बरेका के बने इंजन अफ्रीका के मोजाम्बिक, श्रीलंका समेत कई देशों में निर्यात किए जाते हैं.

कब हुई थी स्थापना: बनारस रेल इंजन कारखाना की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी. अगस्त 1961 में यह औपचारिक रूप से यह पूरी तरह से अस्तित्व में आया था. बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी. बरेका में अमृत भारत गाड़ियों के साथ ही कई इंजनों का निर्माण किया जाता है. साथ ही, यहां से बने इंजन का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है.

bareka varanasi 65 year old railway engine factory created record making 11000 engines
कारखाने में बन रहे अत्याधुनिक इंजन. (bareka media cell.)
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बरेका रेल इंजन कारखाना. (bareka media cell.)
अब तक कितने लोकोमोटिव बनकर तैयार: जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि, बनारस रेल इंजन कारखाना का लोको निर्माण के क्षेत्र में पूरी तरह से स्वदेशीकरण लगभग हो चुका है. इसका 99 प्रतिशत स्वदेशीकरण हो चुका है. ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं. लोको निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि आयी है. बरेका के स्थापना काल से देखें, तो यहां जो पहला लोकोमोटिव निकला था वह 03 जनवरी, 1964 को बनकर तैयार हुआ था. इसके बाद अगर देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में, लगभग-लगभग 11,259 लोकोमोटिव बनकर अब तक तैयार हो चुके हैं. वहीं, लगभग 182 डीजल के लोकोमोटिव 11 देशों में निर्यात किए जा चुके हैं.
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बरेका रेल इंजन कारखाना. (bareka media cell.)
2025-26 में 14 अमृत भारत लोको बनकर तैयार हुए: उन्होंने बताया कि, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 10 लोकोमोटिव मोजाम्बिक को निर्यात किया था. पिछला वित्तीय वर्ष हमारे लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरेका ने लोको उत्पादन के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया था. हम लोगों ने लगभग 572 लोकोमोटिव बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया था. यह पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 20 प्रतिशत अधिक था. हम लोग प्रतिदिन 1.9 लोको का निर्माण कर रहे हैं. पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 अमृत भारत लोको बनकर तैयार हुए हैं. जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है 2026-27, इसमें लगभग 166 लोको के आदेश हमें रेलवे बोर्ड से मिले हैं.
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बरेका रेल इंजन कारखाना. (bareka media cell.)
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बरेका रेल इंजन कारखाना. (bareka media cell.)
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बरेका रेल इंजन कारखाना. (bareka media cell.)
बरेका ने रचा कीर्तिमान: बरेका ने रेल मंत्रालय द्वारा लगातार दूसरे वर्ष डीरेका को भारतीय रेल के “सर्वश्रेष्‍ठ उत्‍पादन इकाई 2016-17” का पुरस्‍कार, धातु सामग्रियों के फ्यूजन वेल्डिंग हेतु आईएसओ 3834 का प्रमाणीकरण प्राप्त किया. रेल मंत्रालय द्वारा लगातार तीसरे वर्ष बरेका को भारतीय रेल के “सर्वश्रेष्‍ठ उत्‍पादन इकाई 2017-18” का पुरस्‍कार, दो पुराने एच एच पी डीजल रेल इंजनों (WDG4) को विद्युत् रेल इंजन (WAG11) में सफलतापूर्वक रूपांतरण, साल 2002 में 1000वें विद्युत लोकोमोटिव का निर्माण, वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड सर्वाधिक 367 रेल इंजनों का उत्पादन, साल 2022 में एक माह में रिकॉर्ड सर्वाधिक 52 लोको सेट विद्युत लोको बोगी का निर्माण, साल 2023 में 10,000वें लोकोमोटिव का निर्माण और साल 2025 में 11,000 वें लोकोमोटिव का निर्माण पूरा किया.

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