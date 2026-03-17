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जंग खा रहा 11.18 करोड़ का स्काई वॉक; 3 साल बाद भी बंद, टेंडर में उलझा बरेली नगर निगम

नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने कहा कि पटेल चौक स्थित स्काई वॉक को संचालित करने के लिए कई बार टेंडर प्रक्रिया कराई गई.

बरेली में स्काई वॉक.
बरेली में स्काई वॉक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 11:06 AM IST

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बरेली: 11.18 करोड़ रुपए की लागत से बना बरेली का स्काई वॉक जंग खा रहा है. निर्माण के 3 साल पूरे होने के बाद भी यह चालू नहीं किया जा सका. नगर निगम टेंडर प्रक्रिया में ऐसा उलझा कि करोड़ों की लागत वाल यह स्काई वॉक मात्र शोपीस बनकर रह गया है.

विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं और सरकार के कामकाज को आइना दिखा रही हैं. वहीं, बरेली नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि जल्द ही इसका समाधान करके स्काई वॉक शुरू किया जाएगा. हालांकि, वह वक्त कब आएगा? इसका जवाब अभी भी हवा में अठखेलियां कर रहा है.

पहले जानें बरेली नगर निगम क्या कहता है: बरेली स्मार्ट सिटी के CEO और नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने कहा कि पटेल चौक स्थित स्काई वॉक को संचालित करने के लिए कई बार टेंडर प्रक्रिया कराई गई.

एक कंपनी ने इसमें हिस्सा लेकर अपना प्रोजेक्ट भी नगर निगम के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में स्काई वॉक पर बनने वाली दुकानों का उल्लेख नहीं था. इसी कारण नगर निगम ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

बरेली का 11.18 करोड़ का स्काई वॉक अब तक बंद. (Video Credit: ETV Bharat)

भविष्य में क्या होगा: नगर आयुक्त ने कहा कि स्काई वॉक के संचालन के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है. विशेषज्ञों के साथ बैठक करके तय किया जाएगा कि स्काई वॉक को किस तरह प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए. उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे जनता के लिए शुरू करेंगे.

अब जानें विपक्ष के आरोप: समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता मयंक मोंटी शुक्ला ने कहा कि सपा सरकार में विकास कार्य पूरी प्लानिंग के साथ होते थे. वर्तमान सरकार में बिना ठोस योजना के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि स्काई वॉक की संरचना पर जंग लगने लगी है.

सपा नेता ने कहा कि स्काई वॉक निर्माण से पहले न तो किसी जनप्रतिनिधि से राय ली गई और न ही स्थानीय दुकानदारों से कोई बातचीत की गई. उन्होंने कहा कि कई कंपनियां इस प्रोजेक्ट को देखने आईं, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई.

शोपीस बनकर रह गया बरेली का स्काई वॉक.
शोपीस बनकर रह गया बरेली का स्काई वॉक. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या बगैर प्लानिंग बना स्काई वॉक: सियासी मंच के प्रमुख वसीम मियां ने कहा कि स्काई वॉक बनने के दौरान शहरवासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन आज तक इसका कोई ठेका नहीं हो पाया.

उन्होंने कहा कि तीन से चार साल बीत जाने के बाद भी इसका संचालन शुरू न होना इस बात का संकेत है कि योजना की प्लानिंग सही तरीके से नहीं की गई. यह जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद करने का प्रोजेक्ट है. इसका किसी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा.

अमृत सरोवर पर निगम की सफाई: नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने कहा कि संजय कम्युनिटी सेंटर से सटे अमृत सरोवर अच्छी स्थिति में बना हुआ है. उसका HTP प्लांट भी संचालित हो रहा है.

उन्होंने बताया कि इसके संचालन को लेकर भी टेंडर किया गया था, लेकिन कंपनी, नगर निगम द्वारा तय कीमत पर काम करने के लिए तैयार नहीं हुई. इस कारण टेंडर को लेकर दोबारा प्रयास किए जा रहे हैं.

शहर में जगह-जगह रखे नीले कंटेनरों के बारे में उन्होंने बताया कि मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) चलाने का ठेका संबंधित फर्म को दिया जा चुका है. फिलहाल मिनी बाईपास सहित कुछ जगहों पर पर कंटेनर की बदहाल स्थिति दिखी है. इन्हें भी व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जारी है.

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