बरेली में छिपा है 5 हजार साल का इतिहास! रुहेलखंड विश्वविद्यालय का पांचाल संग्रहालय खोलेगा सभ्यता, संस्कृति और विरासत के अनकहे रहस्य
विश्वविद्यालय प्रशासन ने धरोहरों को एकत्रित किया है. जल्द ही यह संग्रहालय आम लोगों के लिए निःशुल्क खोला जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 8:05 PM IST
बरेली : अगर आप यह मानते हैं कि इतिहास केवल किताबों के पन्नों में मिलता है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का पांचाल संग्रहालय आपकी यह सोच बदल सकता है. यहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय की सुइयां हजारों वर्ष पीछे लौट गई हों. पांच हजार वर्ष पुराने ताम्रपत्र, टेराकोटा की दुर्लभ मूर्तियां, गुप्तकालीन कलाकृतियां, प्राचीन हथियार, धार्मिक ग्रंथ और स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य स्मृतियां इस संग्रहालय को बरेली की सबसे अनूठी ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करती हैं.
प्राचीन महाजनपद पांचाल के नाम पर स्थापित यह संग्रहालय केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का जीवंत दस्तावेज है. संग्रहालय में संरक्षित हर धरोहर अपने भीतर इतिहास की एक अलग कहानी समेटे हुए है. यहां रखे दुर्लभ अवशेष बताते हैं कि यह क्षेत्र कभी भारतीय संस्कृति, दर्शन और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था.
संग्रहालय की सबसे आकर्षक दीर्घाओं में मृणमूर्ति वीथिका (टेराकोटा गैलरी) विशेष रूप से ध्यान खींचती है. ‘अहिच्छत्र स्कूल ऑफ टेराकोटा आर्ट’ के नाम से प्रसिद्ध यह कला शैली दुनियाभर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अध्ययन का विषय रही है. गैलरी में मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्तकाल की दुर्लभ मृणमूर्तियां प्रदर्शित हैं, जिनमें देवी-देवताओं की प्रतिमाएं, यक्ष-यक्षियां, बुद्ध प्रतिमाएं, मानव आकृतियां और जीव-जंतुओं के कलात्मक स्वरूप शामिल हैं.
संग्रहालय में केवल प्राचीन भारत ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास को भी सहेजा गया है. बरेली और रुहेलखंड क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े दुर्लभ छायाचित्र यहां विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. यह संग्रह नई पीढ़ी को बताता है कि इस क्षेत्र ने देश के इतिहास को गढ़ने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
इतिहासकार डॉ. अकील जैदी कहते हैं कि पांचाल राज्य का अपना एक गौरवशाली और अनोखा इतिहास रहा है. इस धरती पर जो कुछ घटित हुआ, वह भारतीय इतिहास की अमिट धरोहर है. उनका मानना है कि उस विरासत को एक स्थान पर समेटना आसान कार्य नहीं था, लेकिन रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने यह चुनौती स्वीकार की. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन धरोहरों को वर्षों की मेहनत, शोध, निजी संग्रहों और दानदाताओं के सहयोग से एकत्रित किया है.
जल्द ही यह संग्रहालय आम लोगों के लिए निःशुल्क खोला जाएगा. इसके बाद बरेली को एक ऐसा सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र मिलेगा, जहां लोग केवल इतिहास देखने नहीं, बल्कि उसे महसूस करने आएंगे. पांचाल संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाता रहेगा कि सभ्यताएं भले बदल जाएं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहती है.
रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. केपी सिंह कहते हैं कि पांचाल संग्रहालय सिर्फ पुरानी धरोहरों को सहेजने का केंद्र नहीं है, बल्कि यह छात्रों के सीखने का भी बड़ा माध्यम बन रहा है. खासकर विज्ञान के छात्र यहां लगातार नई-नई चीजें सीख रहे हैं. छात्र क्राफ्टिंग और रिसर्च से जुड़े कार्य कर रहे हैं. इसके साथ ही ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके नए-नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य है छात्र इतिहास और संस्कृति को समझने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से भी जुड़ें, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें.
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