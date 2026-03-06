ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल से पढ़ाई, फिर IIT से B.Tech, बरेली के मिनहाज शकील ने किया UPSC क्रैक

मिनहाज शकील को ऑल इंडिया रैंक 513 मिली है. ( Photo Credit; Provided by family )

बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र के रिच्छा कस्बे के मिनहाज शकील ने UPSC सिविल परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. मिनहाज को ऑल इंडिया रैंक 513 मिली है. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. मिनहाज शकील अधिवक्ता शकील (गुरु) के बेटे हैं. पिता गुरु जोबार संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं. परिवार का कहना है कि मिनहाज की पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर पिता ने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया और उनका हौसला बढ़ाया. मिनहाज शकील ने अपनी शुरुआती शिक्षा रिच्छा और बहेड़ी में पांचवीं कक्षा तक प्राप्त की. इसके बाद छठी कक्षा के लिए वे अलीगढ़ चले गए. 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कोटा में रहकर की और वहीं से आईआईटी की तैयारी की. उन्होंने पहले ही प्रयास में IIT JEE परीक्षा पास कर ली और ऑल इंडिया रैंक 402 (ओबीसी वर्ग में 57वीं रैंक) हासिल की. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT) से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई पूरी की.