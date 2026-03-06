ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल से पढ़ाई, फिर IIT से B.Tech, बरेली के मिनहाज शकील ने किया UPSC क्रैक

मिनहाज शकील को ऑल इंडिया रैंक 513 मिली है. उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्जामिनेशन में भी सफलता पाई है.

मिनहाज शकील को ऑल इंडिया रैंक 513 मिली है. (Photo Credit; Provided by family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 9:47 PM IST

बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र के रिच्छा कस्बे के मिनहाज शकील ने UPSC सिविल परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. मिनहाज को ऑल इंडिया रैंक 513 मिली है. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं.

मिनहाज शकील अधिवक्ता शकील (गुरु) के बेटे हैं. पिता गुरु जोबार संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं. परिवार का कहना है कि मिनहाज की पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर पिता ने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया और उनका हौसला बढ़ाया.

मिनहाज शकील ने अपनी शुरुआती शिक्षा रिच्छा और बहेड़ी में पांचवीं कक्षा तक प्राप्त की. इसके बाद छठी कक्षा के लिए वे अलीगढ़ चले गए. 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कोटा में रहकर की और वहीं से आईआईटी की तैयारी की. उन्होंने पहले ही प्रयास में IIT JEE परीक्षा पास कर ली और ऑल इंडिया रैंक 402 (ओबीसी वर्ग में 57वीं रैंक) हासिल की. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT) से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई पूरी की.

IIT दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद मिनहाज ने करीब तीन साल तक नौकरी की. इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. वर्ष 2023 में उनका चयन प्रारंभिक परीक्षा में हुआ और लगातार मेहनत के बाद वर्ष 2025 में उन्होंने यूपीएससी की अंतिम परीक्षा में सफलता हासिल कर ली. उन्होंने
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्जामिनेशन की लिखित परीक्षा भी पास कर ली है और अब उसके इंटरव्यू का इंतजार है.

मिनहाज शकील चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर हैं. उनकी एक बड़ी बहन फैशन डिजाइनर हैं, जबकि दूसरी बहन एमबीबीएस की तैयारी कर रही हैं. छोटा भाई दानिश शकील एलएलबी की तैयारी में जुटा हुआ है. परिजनों के अनुसार, मिनहाज शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं और अपने लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर थे. यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने अपना अधिकांश समय पढ़ाई को ही दिया. यहां तक कि रिश्तेदारों के शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी कम ही शामिल होते थे.

