CBSE 12वीं की सेकंड टॉपर मानवी पटेल ने बताया सक्सेस का सीक्रेट, बेटी की पढ़ाई के लिए मां ने छोड़ी टीचर की नौकरी
मानवी ने कहा, परीक्षा शुरू होने से पहले ही जनवरी माह में मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 5:26 PM IST
बरेली : सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में देशभर में बरेली की मानवी पटेल ने दूसरा स्थान हासिल किया है. चिक्कर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा मानवी ने 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. उनकी सफलता अब छात्रों और अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
मानवी पटेल बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक हरेंद्र सिंह (रानू) और पूर्व शिक्षिका रश्मि कटोरिया की बेटी हैं. मानवी के पिता भदपुरा ब्लॉक में प्रधानाध्यापक होने के साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं. मानवी की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है.
मानवी ने बताया, पढ़ाई के लिए पारंपरिक रटने वाले तरीके के बजाय अपनी अलग रणनीति तैयार की. हर विषय को लगातार पांच-पांच दिन का समय देकर गहराई से पढ़ाई की. मानवी का मानना है कि एक समय में एक विषय पर पूरा फोकस करने से विषय को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है.
मानवी ने कहा, परीक्षा शुरू होने से पहले ही जनवरी में मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी. परीक्षा के दौरान इंटरनेट पर पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े शैक्षणिक कंटेंट देखती थी, इससे काफी हेल्प मिली.
मानवी ने बताया कि उनके माता-पिता ने कभी उन पर पढ़ाई का दबाव नहीं डाला. उन्होंने अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार प्रतिदिन सात से आठ घंटे पढ़ाई की. सेल्फ स्टडी, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को उन्होंने अपनी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया.
मानवी को पहले से ही भरोसा था कि वह टॉप रैंक हासिल करेंगी. उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही अपने अंकों का आकलन कर लिया था. परिवार के मुताबिक, मानवी की पढ़ाई और देखरेख के लिए उनकी मां ने दो वर्ष पहले अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, ताकि बेटी को बेहतर माहौल मिल सके. मानवी के पिता हरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी पेरेंट्स को बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए.
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