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CBSE 12वीं की सेकंड टॉपर मानवी पटेल ने बताया सक्सेस का सीक्रेट, बेटी की पढ़ाई के लिए मां ने छोड़ी टीचर की नौकरी

मानवी ने 12वीं 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )