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कचरे के ढेर में दफ़न हो रही बरेली की ऐतिहासिक नदी, क्या सिर्फ कागजों में होगी सफाई?

कभी लाइफलाइन रही किला नदी बनी नाला, अतिक्रमण ने निगला अस्तित्व; ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

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कभी बहता था साफ पानी अब बह रहा ज़हर, बरेली की किला नदी की इनसाइट स्टोरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 2:45 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की पहचान कभी उसकी प्राकृतिक संपदा से भी थी, जिसमें 'किला नदी' का नाम प्रमुखता से लिया जाता था, लेकिन आज यही नदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है. जगह-जगह हुए अवैध अतिक्रमण, फैक्ट्रियों के केमिकल और शहर के सीवर ने इस पवित्र धारा को एक बदबूदार नाले में तब्दील कर दिया है. नदी का पाट (चौड़ाई) लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण खतरे में है बल्कि बरेली के बड़े हिस्से पर जल संकट और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है. पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता भीम मनोहर की ग्राउंड रिपोर्ट...

लोगों ने बताई नदी की आपबीती. (Video Credit; ETV Bharat)

इतिहास की गवाह, आज बदहाली की शिकार: बरेली की किला नदी जिले की मुख्य जलधाराओं में से एक है. इसका नामकरण रोहिल्ला काल में बने किले के अवशेष से जुड़ा माना जाता है. बारिश के मौसम में यह नदी उफना जाती है. आसपास के इलाकों में बाढ़ की भी स्थिति बन जाती है. इसके आसपास कई तालाब और जलकुण्ड इस नदी के जलस्तर पर ही निर्भर हैं. शहरीकरण में आई तेजी और अतिक्रमण के कारण वर्तमान में नदी की हालत नाले जैसी हो गई है. नदी का बहाव अवरुद्ध होने और गाद जमा होने से यह नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है. इस नदी में सीवर, नालों की गंदगी और कचरा भी गिराया जाता है.

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कला नदी का इतिहास. (Photo Credit; ETV Bharat)

नदी का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार: उत्तराखंड के उधमसिंह जिले से निकलकर (करीब 112 किलोमीटर की दूरी तय कर) बहेड़ी, देवरनिया और भोजीपुरा होते हुए रामगंगा में मिलने वाली किला नदी कभी बरेली की प्राकृतिक पहचान हुआ करती थी. इसे बहुत से लोग देवरानियां नदी के नाम से भी जानते है.

किला नदी की प्राकृतिक चौड़ाई अलग-अलग स्थानों पर भिन्न है. अधिकतर यह 20 से 50 मीटर के बीच है. हालांकि बाढ़ के समय इसका फैलाव अधिक हो जाता है. इसके प्रवाह क्षेत्र और वास्तविक चौड़ाई की पैमाइश समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा की जाती है. इसकी लंबाई बरेली शहर की सीमा के भीतर लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक है.

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वर्तमान संकट. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि 1990 के दशक तक नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि लोग यहां नहाते थे, लेकिन जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ नदी पर दबाव बढ़ता गया. आज हालत ये है कि कई स्थानों पर नदी का प्राकृतिक बहाव ही खत्म होता जा रहा है, पानी काला हो चुका है. पास से गुजरने पर दुर्गंध आती है.

अंग्रेजों ने किया था पुलिया का निर्माण: स्थानीय जानकारों के अनुसार 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रूहेलखंड क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस नदी पर एक पुलिया का निर्माण कराया था. यह पुलिया आज भी मौजूद है और हजारों लोगों की आवाजाही का माध्यम बनी हुई है.

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बहती नदी में कूड़ा करकट की वजह से ठहरा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

अतिक्रमण ने छीनी नदी की सांसें: सैदपुर हॉकिंस, कर्मचारी नगर, किला छावनी, आनंद विहार, लीची बाग, मिनी बाईपास और उससे सटी ग्रीन सिटी और केसर वाटिका समेत कई इलाकों में नदी की भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगातार लगते रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह नदी के किनारों ही नहीं बल्कि उसके मूल जल क्षेत्र तक में कब्जे किए गए हैं. कुछ स्थानों पर नदी की धारा को मोड़ दिया गया है, जिससे उसका प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हुआ है.

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि नदी के फ्लड जोन और कैचमेंट एरिया पर बढ़ते निर्माण भविष्य में जलभराव, बाढ़ और पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकते हैं. यदि समय रहते नदी का सीमांकन नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

सीवर और कूड़े ने बनाया गंदा नाला: किला नदी की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण बन चुका है. शहर के कई नाले और सीवर लाइनें सीधे नदी में गिर रही हैं. कई स्थानों पर प्लास्टिक, घरेलू कचरा और निर्माण मलबा खुलेआम नदी में डाला जा रहा है. इससे नदी का पानी लगातार दूषित होता जा रहा है.

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ऐसे हो सकता समाधान. (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी चन्द्रेश कुमार के अनुसार, किला नदी की जल गुणवत्ता बेहद खराब है. उनका कहना है कि वर्तमान में नदी का पानी न तो पीने योग्य है और न ही स्नान के लिए सुरक्षित माना जा सकता है.

NGT तक पहुंची थी अस्तित्व बचाने की लड़ाई: किला नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन की लड़ाई केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही. आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता देवेश आर्य साल 2021 से लगातार नदी संरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं. वह बताते हैं कि 2022 में किला नदी में कूड़ा डालकर आग लगाने और नदी को प्रदूषित किए जाने के मामले में उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद "देवेश आर्य बनाम नगर निगम बरेली" नाम से मामला दर्ज हुआ.

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नदी में फेका गया कचड़े का ढेर. (Photo Credit; ETV Bharat)

उनके अनुसार एनजीटी में मामला पहुंचने के बाद नगर निगम प्रशासन सक्रिय हुआ और लगभग 28 दिनों के भीतर संबंधित स्थान पर मिट्टी का भराव कराया गया, बाउंड्री बनवाई गई और एक छोटा पार्क विकसित किया गया. साथ ही वहां कूड़ा डालने पर रोक लगा दी गई.

हालांकि देवेश आर्य का आरोप है कि शुरुआती कार्रवाई के बाद पूरा मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया. उनका कहना है कि आज भी नदी के कई हिस्सों में कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं. अतिक्रमण जारी है, नदी की प्राकृतिक धारा को लोगों ने अपने अनुसार मोड़ दिया है और नदी की भूमि पर लगातार कब्जे हो रहे हैं. उनके मुताबिक नगर निगम, सिंचाई विभाग, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन को इन समस्याओं की जानकारी होने के बावजूद व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखाई देती.

स्थानीय लोगों ने बयां किया दर्द: किला छावनी निवासी नारायण सिंह का आरोप है कि किला छावनी, कर्मचारी नगर, लीची बाग और आसपास के क्षेत्रों में नदी की जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही.

वहीं स्थानीय निवासी महावीर सिंह का कहना है कि किला नदी का अस्तित्व लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है. उनके अनुसार अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण नदी कई स्थानों पर नाले जैसी दिखाई देने लगी है. नदी में सीवर के अलावा कुछ मोटर एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दूषित पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

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नदी में सीवर नाले का पानी जमा होना शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रशासन के दावे, जमीन पर सवाल-
  • ईटीवी भारत ने मामला उठाया तो एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने कहा कि नदी पर अतिक्रमण का मामला उनके संज्ञान में आया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
  • वहीं वार्ड संख्या 55 के सभासद नवल मौर्य का कहना है कि उन्होंने कई बार नदी पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है.
  • जिला प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने भी माना है कि किला नदी पर अतिक्रमण की शिकायतें उनके संज्ञान में हैं और वह जिलाधिकारी से बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देंगे.

क्या बच पाएगी किला नदी? कुछ साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किला नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावना जताई थी. हालांकि उनके स्थानांतरण के बाद यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी. भोजीपुरा क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी को बचाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है. फिलहाल ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली जिसके तहत नदी को साफ करने के लिए कोई फंड जारी हुआ हो या फिर इस्तेमाल हुआ है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किला नदी का वैज्ञानिक सर्वे कराकर उसकी वास्तविक सीमा तय की जाए, अतिक्रमण हटाए जाएं, सीवर के पानी को रोका जाए और पुनर्जीवन योजना पर गंभीरता से काम किया जाए तो इस ऐतिहासिक नदी को दोबारा जीवन मिल सकता है.

लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायतें सालों से हो रही हैं, मामला एनजीटी तक पहुंच चुका है, प्रशासन समस्या स्वीकार कर चुका है और स्थानीय लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो फिर किला नदी का पुनर्जीवन जमीन पर क्यों दिखाई नहीं देता?

(क्या आपके इलाके में भी किसी नदी या जलस्रोत का अस्तित्व खतरे में है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं या अपनी शिकायत/तस्वीरें हमारे ईमेल पर भेजें. इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बरेली प्रशासन की नींद टूटे और किला नदी को बचाया जा सके. #SaveKilaRiver अभियान से जुड़ें)

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