बरेली मजदूर हत्याकांड का पर्दाफाश; शराब पीने के विवाद में हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार
इज्जतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में 14/15 जून की रात हुई थी वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 7:41 AM IST
बरेली : इज्जतनगर पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे का सरिया भी बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.
घटनाक्रम के अनुसार हप्पू पुत्र तिलकराम निवासी फरादीपुर गंगा उर्फ नवादा थाना नवाबगंज करीब तीन वर्षों से इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम लालपुर में रहकर खेती-बाड़ी और मजदूरी का कार्य करता था. उसके साथ सुमित शर्मा निवासी करुआ नकटा, थाना शेरगढ़ भी उसी गांव में खेती-बाड़ी का कार्य करता है. दोनों में गहरी जान पहचान और दोस्ती थी. 14/15 जून की रात हप्पू अपने घर में सो रहा था. तभी लोहे की राॅड से उसके सिर और शरीर पर कई वार करके लहूलुहान कर दिया गया था. गंभीर रूप से घायल हप्पू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
थाना इज्जतनगर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र बाबू ने बताया कि जांच में सामने आया कि 13 जून को दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हो गई थी. विवाद के बाद आरोपी सुमित शर्मा ने मन में रंजिश पाल ली और हत्या की साजिश रच डाली थी. इसके बाद सोते समय हप्पू की हत्या कर दील और फरार हो गया.
थाना प्रभारी सुरेश चंद्र बाबू ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई. मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने पीलीभीत रोड स्थित विलयधाम पुल के पास से सुमित शर्मा (28) को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की पूरी वारदात का खुलासा किया है. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का सरिया भी बरामद कर लिया गया है. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
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