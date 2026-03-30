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बरेली शिवा पटेल हत्याकांड; गाली-गलौज के विवाद में हुई थी हत्या, पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में 27 मार्च को चाकू मार कर वारदात को अंजाम दिया गया था.

बरेली शिवा पटेल हत्याकांड के आरोपी.
बरेली शिवा पटेल हत्याकांड के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 7:59 AM IST

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बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में 27 मार्च को हुए शिवा पटेल हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है. पुलिस ने शिवा के पिता केहरी सिंह की तहरीर पर गौरव, पारस, रचित शर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.



इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि शिवा की हत्या गाली-गलौज के विवाद में हुई थी. इस मामले में तीनों मुख्य आरोपियों गौरव (20), पारस (19) और रचित शर्मा (19) को पुलिस टीम ने डेलापीर से विलयधाम पुल के पास हाईवे किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.


पूछताछ में मुख्य आरोपी गौरव ने बताया कि घटना वाले दिन उसकी शिवा से गाली-गलौज हो गई थी. इसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाकर शिवा को घर से बुलवाया. विवाद बढ़ने पर साथियों ने शिवा को पकड़ लिया और गौरव ने ही चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद सभी फरार हो गए थे और हत्या में इस्तेमाल चाकू को बग्गा ग्राउंड में छिपा दिया था. जिसे आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

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