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बरेली में पत्नी द्वारा चप्पलों से पिटाई से आहत युवक ने दी जान, पत्नी कर रही थी ऐसी डिमांड

बरेली : कोतवाली क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में एक युवक ने कथित पारिवारिक कलह और लगातार हो रहे अपमान से आहत होकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. युवक की पहचान 25 वर्षीय अभिनव उर्फ अमन के रूप में हुई है.

अभिनव के परिजनों के अनुसार उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले बदायूं रोड स्थित 84 घंटा मंदिर क्षेत्र निवासी आंचल से हुई थी. दोनों का एक बेटा भी है. शादी के कुछ समय बाद से पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा था. आरोप है कि पत्नी अलग मकान और 10 लाख रुपये की मांग कर रही थी, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था. इससे अभिनव काफी परेशान रहता था.





अभिनव के पिता राजकुमार का आरोप है कि बहू आंचल और उसके मायके पक्ष के लोग कई बार अभिनव के साथ मारपीट कर चुके थे. आरोपी अभिनव की जूतों-चप्पलों से पिटाई करके अपमानित करते थे. जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगा था.



कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि घटना के समय अभिनव घर में अकेला था. उसकी मां ड्यूटी पर गई थीं, जबकि पिता अस्पताल में भर्ती थे. इसी दौरान उसने कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.