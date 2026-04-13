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बरेली में सड़क किनारे गुमटी से बरामद हुई अज्ञात महिला की लाश, शिनाख्त न होने से उलझी गुत्थी

इज्जतनगर थाना क्षेत्र की घटना. शहीद गेट के पास हाईवे किनारे स्थित गन्ने की जूस की दुकान में मिला शव.

महिला का शव बरामद.
महिला का शव बरामद. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 2:37 PM IST

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बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह शहीद गेट के पास हाईवे किनारे स्थित एक गन्ने की जूस की दुकान से महिला (40) का शव बरामद हुआ. महिला का शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है. महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है.

इंस्पेक्टर इज्जतनगर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि शहीद गेट के पास हाईवे किनारे रखे एक खोखे में 40 वर्षीय महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है. शुरुआती जांच में हत्या या दुष्कर्म जैसी वारदात के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है.

इंस्पेक्टर इज्जतनगर के मुताबिक गन्ने की जूस की दुकान मालिक कमाल खान का कहना है कि सोमवार सुबह वह दुकान खोलने पहुंचा था. अंदर महिला का शव पड़ा था. कमाल खान के अनुसार महिला विक्षिप्त थी और आसपास मांग कर खाती थी. हालांकि महिला कौन है और कहां रहती है किसी को जानकारी नहीं है. आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. आसपास के थानों से गुमशुदगी के मामलों का मिलान भी किया जा रहा है.

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