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बरेली में नैनीताल रोड पर रफ्तार का कहर; बाइक की चपेट में महिला की मौत, युवक की हालत गंभीर

इज्जतनगर थाना क्षेत्र में अनिल शहीद गेट के पास हुई दुर्घटना.

बरेली में नैनीताल रोड पर हुई दुर्घटना में महिला की मौत.
बरेली में नैनीताल रोड पर हुई दुर्घटना में महिला की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 7:47 AM IST

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बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. नैनीताल रोड स्थित अनिल शहीद गेट के पास सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को एक बेकाबू बाइकसवार ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं दुर्घटना में बाइकसवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है.




इंस्पेक्टर इज्जत नगर सुरेश गौतम के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर निवासी कार्तिक वैश्य (23) एक निजी अस्पताल में कार्यरत है. शनिवार को वह मोटरसाइकिल से भोजीपुरा स्थित श्री राममूर्ति अस्पताल की ओर जा रहा था. इसी दौरान अनिल शहीद गेट के पास सड़क किनारे पैदल जा रही संगीता (50), पत्नी सुरेश उसकी बाइक की चपेट में आ गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला और बाइकसवार दोनों कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे. आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जहां से महिला जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



इंस्पेक्टर इज्जत नगर सुरेश गौतम ने बताया कि हादसे में घायल कार्तिक वैश्य को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. महिला की मौत की खबर परिजनों को देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्रथमदृष्ट्या हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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