बरेली में झांसा देकर रचाई शादी; राज खुलने पर धर्म परिवर्तन और मासूम बेटे के खतना का दबाव
कैंट थाने पर लिखा गया धर्म छिपाकर युवती से शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 12:09 PM IST
बरेली : कैंट थाने पर धोखे से शादी करने और राज खुलने पर धर्म परिवर्तन और मासूम बच्चे के खतना कराने के दबाव का गंभीर मामला पहुंचा है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
युवती का आरोप है कि करीब डेढ़ साल पहले बारादरी निवासी अरबाज ने अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की थी. शुरू में उसने अपना नाम बाॅबी बताया था. प्रेमजाल में फंसाने के बाद करीब एक वर्ष तक उसने अपने साथ किराए का मकान लेकर रखा. इस दौरान शारीरिक शोषण भी किया. काफी दिनों पर उसकी असलियत का पता चला. इस बात का जिक्र किया तो आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया.
पीड़िता का कहना है कि उसका मासूम बेटा भी है. अब आरोपी अरबाज लगातार बेटे के खतना कराने का भी दबाव बना रहा है. इस बात का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. अब धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार उसका मानसिक शोषण किया जा रहा है.
सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि युवती की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. साथ ही इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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