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बरेली में झांसा देकर रचाई शादी; राज खुलने पर धर्म परिवर्तन और मासूम बेटे के खतना का दबाव

बरेली : कैंट थाने पर धोखे से शादी करने और राज खुलने पर धर्म परिवर्तन और मासूम बच्चे के खतना कराने के दबाव का गंभीर मामला पहुंचा है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवती का आरोप है कि करीब डेढ़ साल पहले बारादरी निवासी अरबाज ने अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की थी. शुरू में उसने अपना नाम बाॅबी बताया था. प्रेमजाल में फंसाने के बाद करीब एक वर्ष तक उसने अपने साथ किराए का मकान लेकर रखा. इस दौरान शारीरिक शोषण भी किया. काफी दिनों पर उसकी असलियत का पता चला. इस बात का जिक्र किया तो आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

पीड़िता का कहना है कि उसका मासूम बेटा भी है. अब आरोपी अरबाज लगातार बेटे के खतना कराने का भी दबाव बना रहा है. इस बात का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. अब धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार उसका मानसिक शोषण किया जा रहा है.