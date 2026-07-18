बरेली में प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ी महिला; 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उतारने हुई कामयाब
आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगला की घटना. मान-मनौव्वल के बाद महिला खुद टॉवर से उतरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 2:42 PM IST
बरेली : आंवला क्षेत्र में एक महिला अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. महिला के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. करीब 6 घंटे तक चले रेस्क्यू और मान मनौव्वल के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया.
घटना आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगला की है. बताया जा रहा है कि महिला टॉवर पर चढ़कर अपने प्रेमी को मौके पर बुलाने और उससे शादी कराने की जिद कर रही थी. देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया.
बताया जा रहा महिला पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. उसका पति हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता है. वहीं, जिस युवक से महिला शादी करने की जिद कर रही थी. उसके भी पहले से शादीशुदा होने की बात सामने आ रही है. महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस अधिकारियों ने लगातार उससे बातचीत की और धैर्यपूर्वक समझाया. काफी मान-मनौव्वल के बाद महिला मानी और टॉवर से नीचे उतरी.
आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह ने बताया कि महिला को करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है. मामला प्रथमदृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है. महिला और उसके परिजनों को थाने लाया गया है. पूरे मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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