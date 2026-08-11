बरेली पुलिस गुडवर्क; महिला पर अभद्र टिप्पणी और उधार के रुपये नहीं देने पर किया था अपहरण, 3 आरोपी गिरफ्तार
बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:29 AM IST
बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन-देन और एक महिला को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विवाद में एक शख्स के अपहरण मामला का पुलिस ने कुछ घंटों में खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके अपहर्ता को सकुशल बरामद भी कर लिया है.
सीओ शिवम आशुतोष के मुताबिक बीते 9 अगस्त को थाना इज्जतनगर पुलिस को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र निवासी डालचंद पुत्र काशीराम (50) का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की.
प्राथमिक जानकारी जुटाने के बाद घटना में इस्तेमाल वाहन का नंबर ट्रेस किया गया. इसके बाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने वाहन तथा अपहृत डालचंद की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया गया. पुलिस टीम ने आरोपियों का पीछा किया तो वह डालचंद को जनपद पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में स्थित नहर के किनारे से बरामद किया गया. आरोपी डालचंद को वहीं छोड़कर फरार हो गए थे.
इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी. कार्रवाई के दौरान तीनों की ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान लकी उर्फ भजनलाल पुत्र भोलेराम निवासी थाना अमरिया, पीलीभीत, लक्ष्मण पुत्र हीरालाल निवासी थाना कोतवाली, पीलीभीत और जानकी प्रसाद पुत्र उमाशरण निवासी थाना न्यूरिया, पीलीभीत के रूप में हुई है. आरोपियों से घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद हुई है.