बरेली बवाल का मुख्य आरोपी गिरफ्तार; उत्तराखंड के किच्छा से दबोचा गया हथियार सप्लायर गफ्फार खां
बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विवाद के दौरान हुए उपद्रव में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले मुख्य फरार आरोपी गफ्फार खां गिरफ्तार हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 8:21 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 'आई लव मोहम्मद' से जुड़े विवाद ने पिछले वर्ष 26 सितंबर 2025 को उस समय बेहद तूल पकड़ लिया था, जब आईएमसी (IMC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रजा ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया था. इस प्रदर्शन के बाद अचानक पूरे शहर में उपद्रव और सांप्रदायिक तनाव फैल गया था.
उपद्रवियों ने शहर में जगह-जगह मुस्तैद पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के साथ-साथ भीषण पथराव भी किया था. इसी गंभीर मामले में दंगाइयों को अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर अपराधी गफ्फार खां को बहेड़ी पुलिस ने आज उत्तराखंड के किच्छा इलाके से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया.
ठिकाने बदल रहा था हथियार सप्लायर गफ्फार: यह शातिर आरोपी पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए काफी समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. आज स्थानीय पुलिस ने गफ्फार को कानूनी रूप से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर उसे सीधे जेल भेज दिया गया. हालांकि, इस पूरे मामले की गहन पुलिस जांच में पहले ही साफ सामने आया था कि बवाल के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी घातक हथियार एक बड़े और संगठित नेटवर्क के जरिए दंगाइयों को उपलब्ध कराए गए थे. इस पूरे सिंडिकेट और नेटवर्क के मामले में मुख्य रूप से छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.
शेरगढ़ तिराहे के पास मिली थी हथियारों की खेप: इस मामले में पुलिस द्वारा पांच आरोपियों को पहले ही समय रहते गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि केवल गफ्फार खां की गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश जारी थी. इस अवैध नेटवर्क की जांच के दौरान बीते फरवरी महीने में शेरगढ़ तिराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार से कई अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए थे. कार में पकड़े गए अंतरराज्यीय आरोपियों ने पुलिसिया पूछताछ में बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि ये सभी हथियार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कुछ बड़े सफेदपोश लोगों तक सुरक्षित पहुंचाए जाने थे. इसी महत्वपूर्ण पूछताछ के दौरान बरेली बवाल में इस्तेमाल हुए हथियारों के इस गुप्त नेटवर्क का भी पूरी तरह भंडाफोड़ हुआ था.
यूपी और उत्तराखंड में दर्ज हैं कई मुकदमे: इसके बाद बहेड़ी पुलिस ने सटीक मुखबिर की सूचना पर बुधवार सुबह किच्छा-रुद्रपुर रोड स्थित बाजार क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर फरार मुख्य आरोपी को दबोच लिया. पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सीमावर्ती राज्यों में अवैध हथियार के इस काले कारोबार में शामिल होने की बात पूरी तरह स्वीकार की है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए इस शातिर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
इस संवेदनशील मामले में पुलिस की टीमें अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य मददगारों की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई हैं. बहेड़ी क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अवैध असलहा बेचने और सप्लाई करने के मुख्य आरोपी गफ्फार खां को उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है.
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