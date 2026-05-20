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बरेली बवाल का मुख्य आरोपी गिरफ्तार; उत्तराखंड के किच्छा से दबोचा गया हथियार सप्लायर गफ्फार खां

बहेड़ी सीओ अरुण कुमार सिंह का बयान: गफ्फार खां पर यूपी-उत्तराखंड में दर्ज हैं कई गंभीर मुकदमे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 'आई लव मोहम्मद' से जुड़े विवाद ने पिछले वर्ष 26 सितंबर 2025 को उस समय बेहद तूल पकड़ लिया था, जब आईएमसी (IMC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रजा ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया था. इस प्रदर्शन के बाद अचानक पूरे शहर में उपद्रव और सांप्रदायिक तनाव फैल गया था. उपद्रवियों ने शहर में जगह-जगह मुस्तैद पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के साथ-साथ भीषण पथराव भी किया था. इसी गंभीर मामले में दंगाइयों को अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर अपराधी गफ्फार खां को बहेड़ी पुलिस ने आज उत्तराखंड के किच्छा इलाके से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. बहेड़ी पुलिस की कामयाबी: पांच आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल, छठा तस्कर भी चढ़ा हत्थे. (Video Credit: ETV Bharat) ठिकाने बदल रहा था हथियार सप्लायर गफ्फार: यह शातिर आरोपी पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए काफी समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. आज स्थानीय पुलिस ने गफ्फार को कानूनी रूप से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर उसे सीधे जेल भेज दिया गया. हालांकि, इस पूरे मामले की गहन पुलिस जांच में पहले ही साफ सामने आया था कि बवाल के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी घातक हथियार एक बड़े और संगठित नेटवर्क के जरिए दंगाइयों को उपलब्ध कराए गए थे. इस पूरे सिंडिकेट और नेटवर्क के मामले में मुख्य रूप से छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.